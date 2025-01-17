外國人湧直播間 中國女主播急切英語帶貨 「太突然了」

吳昕直播間湧入外國網友，讓她連忙切換成英語賣貨。（取材自每日經濟新聞）

TikTok 難民帶來的潑天流量似乎開始蔓延至其他平台，知名主持人吳昕近日直播帶貨時，直播間出現疑似外國網友，並留下外語評論，吳昕見狀連忙切換成英語介紹商品，被問到商品多少錢時，她中英混雜回答「maybe two hundred人民幣」，還問網民「預約的英文是什麼？」直播中，吳昕感嘆「太突然了」，網民則戲稱，「以後做主播，不懂八國語言是做不下去了」。

綜合瀟湘晨報、每日經濟新聞報導，吳昕近日在直播帶貨時，直播間在線人數數字瘋狂跳動，評論區被大量英文留言淹沒，吳昕和工作人員見狀，連忙改說英語繼續介紹商品。吳昕不但中英文混雜回答商品價格，還一度忘記「預約」的英文怎麼說，網友笑著建議法語專業的吳昕乾脆用法語介紹商品，相關話題也衝上熱搜。

而近日抖音 也出大量IP來自美國、英國、俄羅斯 等地的用戶視頻，甚至一度傳出抖音開放國際註冊，知情人士表示，抖音目前仍未開放海外註冊，抖音副總裁李亮也在個人微博提醒「有海外IP不代表是海外註冊用戶」

李亮表示，平台注意到，此次有很多人渾水摸魚，搬運視頻仿冒外國用戶，「尤其是一些黑產團夥想藉機漲粉養號」。這些帳號鑑別起來有一定難度，對此，抖音正在積極治理，目前已經處置了1萬多個仿冒外國用戶的帳號。

據了解，抖音沒有在非中國的應用商店上架，以蘋果手機為例，海外的Apple ID在應用商店中搜索「抖音」時，只會出現TikTok。另外，使用抖音需要收驗證碼，而後還需要實名認證，不過雖然海外用戶可以接受驗證碼，但都止步於實名認證，最終還是無法跑通註冊全流程，也無法使用抖音。