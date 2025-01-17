濟南趵突泉錦鯉變「豬鯉」 景區為牠們設減肥中心
濟南趵突泉近日開設了錦鯉減肥中心，減肥中心將通過科學控制飲食、增加錦鯉運動量等方式幫助牠們減肥，同時也呼籲遊客文明觀魚，不要隨意投餵，共同維護錦鯉的健康和泉池生態平衡。
來源：YouTube
九派新聞報導，2022年，有遊客在趵突泉遊玩曬出水中胖墩墩的魚，震驚網友：「這真的不是從唐朝穿越來的魚？」而後，濟南趵突泉錦鯉多次「胖」上熱搜。
有山西網友專程趕到濟南蹲點，意外收穫「豬鯉plus版」，評論區還成了網友的祈福區，「噢~豬鯉平安~」「錦鯉錦鯉，讓我考試通過吧」。
據報導，趵突泉歸屬的天下第一泉景區工作人員表示，這些鯉魚都是早前遊客放生的，景區並沒有專門引進過魚苗，也沒有干預過其自然繁殖、生長。但景區會派專員及時關注鯉魚的生長情況，鯉魚受傷、生病的時候也會聯繫專家救治。
對於「豬鯉」出現的原因，大部分網友認為是「一方水土養一方魚」，趵突泉泉池的水質好，比較適合魚類生長，而且遊客的投餵讓其成為胖魚。不過，也有網友認為錦鯉這麼胖可能是錦鯉懷孕所致。
「牠吃得好會胖點，但是最重要的原因是它現在是個孕婦」。山東省淡水漁業研究院遺傳育種研究中心副主任孟慶磊稱，「豬鯉plus版」其實是處於懷孕期的雌性錦鯉，雄性錦鯉吃再多也不會胖得這麼明顯。
孟慶磊稱，網友們所說的「豬鯉」和「豬鯉plus版」都是正常現象，即便是這些雌性錦鯉不容易排卵，這些卵也會逐漸被身體吸收，不會影響錦鯉正常生長。
據網友發布的視頻顯示，去年十一假期期間，山東濟南趵突泉景區發生多條魚兒因遊客過度投餵導致被撐死的事件，引發公眾對遊客行為的關注。
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