濟南趵突泉錦鯉變「豬鯉」 景區為牠們設減肥中心

濟南趵突泉的錦鯉胖到被稱為「豬鯉」。（取材自大眾日報）

濟南趵突泉近日開設了錦鯉減肥中心，減肥中心將通過科學控制飲食、增加錦鯉運動量等方式幫助牠們減肥，同時也呼籲遊客文明觀魚，不要隨意投餵，共同維護錦鯉的健康和泉池生態平衡。

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九派新聞報導，2022年，有遊客在趵突泉遊玩曬出水中胖墩墩的魚，震驚網友：「這真的不是從唐朝穿越來的魚？」而後，濟南趵突泉錦鯉多次「胖」上熱搜。

濟南趵突泉開設了錦鯉減肥中心。（取材自濟南日報）

有山西網友專程趕到濟南蹲點，意外收穫「豬鯉plus版」，評論區還成了網友的祈福區，「噢~豬鯉平安~」「錦鯉錦鯉，讓我考試通過吧」。

據報導，趵突泉歸屬的天下第一泉景區工作人員表示，這些鯉魚都是早前遊客放生的，景區並沒有專門引進過魚苗，也沒有干預過其自然繁殖、生長。但景區會派專員及時關注鯉魚的生長情況，鯉魚受傷、生病的時候也會聯繫專家救治。

對於「豬鯉」出現的原因，大部分網友認為是「一方水土養一方魚」，趵突泉泉池的水質好，比較適合魚類生長，而且遊客的投餵讓其成為胖魚。不過，也有網友認為錦鯉這麼胖可能是錦鯉懷孕所致。

「牠吃得好會胖點，但是最重要的原因是它現在是個孕婦」。山東省淡水漁業研究院遺傳育種研究中心副主任孟慶磊稱，「豬鯉plus版」其實是處於懷孕期的雌性錦鯉，雄性錦鯉吃再多也不會胖得這麼明顯。

孟慶磊稱，網友們所說的「豬鯉」和「豬鯉plus版」都是正常現象，即便是這些雌性錦鯉不容易排卵，這些卵也會逐漸被身體吸收，不會影響錦鯉正常生長。