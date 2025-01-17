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「元宇宙探戡隊」兩岸青年北京交流活動 即起報名

中國新聞組／北京17日電
2025年「元宇宙探戡隊」海報。(主辦方供圖)
2025年「元宇宙探戡隊」海報。(主辦方供圖)

2025年「元宇宙探戡隊」兩岸青年北京藝術駐地創作及文化交流活動，即日起開始接受申請報名了。有興趣挑戰自我極限的青年朋友，歡迎在海報頁面上進行掃碼，導入專頁瞭解詳情並提出申請。

為促進兩岸文化交流，促進文化創意產業協同發展，自2023年起，每年暑假期間由北京文創廣告中心企畫執行，並由曾經是暢銷小說作家，現為資深策展人，在最近的媒體報導中，被譽為「元夢領航者」稱號的畢依帆擔任召集人。

本專案結合產學資源，鼓勵短暫離開網路，進行跨圈層實地探索不同的文化場景，提供主修藝術創作等相關領域的青年，跨出舒適圈，發掘自我潛能的機會，以「元宇宙探戡隊」為代號的短期藝術駐地活動，歡迎數字時代有冒險精神，有想法的青年參加。

畢依帆說：「希望藉由這個活動，能協助想要在藝術創作及文化創意產業領域更上一層樓的青年學子，有個學以致用的機會。透過當代北京的傳統與現代的多元文化符號所能提供的參考元素，建構更豐富的創作體驗，創作出具有現代語言的作品，成為元宇宙級的當代藝術語言。」

凡滿18至25歲，本科在學或以上，主修藝術相關領域，如繪畫、雕塑、音樂、設計、視覺傳達、影視、動畫或數位多媒體等，具有自信並想跨文化交流的創意青年們，皆可提出申請參加。

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