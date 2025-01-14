仰望U8？360周鴻禕也要送車 放話要比黃子韜貴

360集團創始人周鴻禕也要送車給粉絲。（抖音截圖）

繼中國男星黃子韜直播送車，網路公司360集團創始人周鴻禕也在抖音 發布視頻，稱其粉絲數即將達到1000萬，準備送車給粉絲，還說想送得比黃子韜還貴，仰望U8、問界M9都列入備選；消息一出，周鴻禕粉絲大增近200萬人。而黃子韜因送車活動引發不少爭議，近日他在網路上發長文，稱自己「問心無愧」。

綜合每日經濟新聞、紅星新聞報導，周鴻禕日前在視頻中徵求粉絲意見，問「送什麼車，送多少輛？」周鴻禕稱，黃子韜送的是13萬元（人民幣，下同，約1.78萬美元）的車，一共送了30台，而他想送稍微貴一點的車，「比如說仰望U8吧，一輛車100多萬，也得抵得上十幾輛了。華為 的S9、M9也都得四五十萬、五六十萬。所以到底是數量少一點價格貴一點，還是數量多一點價格便宜一點呢？大家在評論區幫我出出主意啊。」

消息發布後，周鴻禕的抖音評論區迅速被網友留言淹沒。有網友建議送價格較為親民的小型電動車 ，如價值不到5萬元的車型，並希望數量能達到100輛。還有網友表示，並不追求豪車，只要有車就行，重在參與。

值得注意的是，周鴻禕11日粉絲數為968.3萬，在送車視頻發布後，粉絲數截至14日上午已達1127.7萬。

另一方面，黃子韜粉絲數雖一度突破4500萬，但之後數量開始逐漸減少，目前已掉粉近400萬。黃子韜近日在網路發長文解釋有關送車的各種爭議，他表示，自己從來沒有說過要送什麼車，是有人對他的發言斷章取義。他強調，「我活的光明磊落，我也沒有對不起任何人，我，問心無愧。」

據了解，黃子韜送出的車為寶駿雲海純電500km續航款，官方售價12萬3800元，因法律規定，抽中汽車的人只有五年使用權。目前，已有多名網友拍到黃子韜送的車正在派件，但二手平台也出現了轉賣的帖子，有人掛出2.8萬的價格，還有人叫價1.62萬。