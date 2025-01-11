海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

深圳南山區四年級數學期末考卷近日成為網友熱議的話題。該試卷共有六頁A4紙、36題，平均下來每題僅有約150秒的答題時間；這兩分半鐘，四年級的學生需要讀題、理解、思考、計算、書寫，讓學生崩潰。不少中學數學老師紛紛感慨：「別說小學四年級學生了，我都寫不完！」

綜合媒體報導，這份試卷的選擇題就有不少題目需要考生深刻「理解」文字意義才能作答。如第四題顯示：「下列成語所描述的事件中，( )發生的概率最小」，四個選項分別為「海底撈針、瓜熟蒂落、旭日東升、水滴穿石」。家長不禁留言質疑：「海底撈針和水滴穿石比機率，這還是數學題嗎？」

另一道題提問「下面，關於『四萬萬』的理解錯誤的是」，答案選項A：「四萬萬」是4億，選項B：「四萬萬」是近似數，選項C：「四萬萬」是4個十萬，選項D：從0開始，「千萬、千萬」地數，要數40次。

有網友表示，「學的一粒沙，考的撒哈拉。」常有教師或家長把試題發到微信 群組「測試」，一群學歷不低的成年人也一籌莫展。這些試題，有的題目很難看懂，往往要先一番「閱讀理解」；還有的題目變成腦筋急轉彎，主打一個出其不意。

在南山這套數學試卷中，還出現深圳無人機 展、地鐵 13號線、李子柒、黃金周旅遊、取件碼等內容。許多家長表示自己看完題後很崩潰，不知道接下來孩子應該怎麼學數學？「我們這是考數學，不是考語文」。

網名為「躲藏的卡通車」的網友表示，自己是清華大學畢業，看完深圳南山這張數學試卷後，「建議別出了！」他表示，自己看完這份試卷後特別氣憤，他說，「真正的數學永遠凝練在簡潔的幾段符號中，而不是散在一堆沒有用的文字信息中」。

對於此次考試難度太大的觀點，也有家長持反對意見。有網友認為，「考查的知識並沒有超綱，只不過是更考察綜合能力」、「題目更生活化，更聯繫實際了，挺好的」。