演員被綁架延燒…陳奕迅曼谷開唱叫停 中客取消泰國遊

陳奕迅取消曼谷演唱會。(取材自臉書)

演員王星赴泰國 被綁架事件愈演愈烈，抵制泰國旅遊聲浪高張，歌手陳奕迅世界巡迴演唱會在中國歌迷以安全為由要求退票聲下，昨決定取消曼谷站；大批中國民眾不敢再去泰國，春節泰國旅遊也出現退訂潮，泰方估計春節中國遊客數量恐將減少20％。王星獲救後已於今晨返抵中國，他發文感謝祖國和女友，並稱被擄期間「是祖國的強大給了我勇氣和希望」。

綜合紅星新聞、中央社報導，王星赴泰被綁事件傳出後，中國出現泰國旅遊及相關遊程退票潮。陳奕迅泰國站門票原本早已賣光，但遭大批中國歌迷以安全為由要求退票，售票平台拒絕後，網路出現大量負面攻擊；許多歌迷低價拋售門票也乏人問津。

上海聖峰文化演藝公司官方微博 昨發布公告，「觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的」，考慮到近期中國公民及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定取消2月22日曼谷站演唱會，受理全額退票，並對網上誹謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實言論保留追究法律責任權利。

王星事件也導致泰國旅遊退票潮。中國旅遊平台與旅行社證實已接到部分遊客泰國遊退改，退改者均表示是因王星被綁事件後不敢再去泰國。機票退訂率則超10%。攜程上海一家實體店經理指出，目前僅有一個10幾人的赴泰旅遊團，「短期內，這肯定會影響旅遊信心」；江蘇一家旅行社稱已有近3成遊客退泰國團。

小紅書上搜尋「如何取消我的泰國之旅？」光昨天就發布超38萬篇貼文。浙江李小姐原計畫和3名女性朋友於春節期間前往泰國旅遊，得知王星情況後一致決定取消行程。「出於基本的安全考慮，我們改變了主意，尤其是我們4個女人一起旅行」，她說。

泰國官方數據顯示，2024年有超過3500萬人次的外國遊客到泰國，其中，中國遊客最多，達670萬人次。泰國出境旅遊協會預估，即將到來的春節假期，中國旅客可能下降1至2成。

王星已於今晨從泰國曼谷搭機平安返抵中國，他於微博發文表示，「我已經回到祖國這個讓我感到溫暖、踏實、自由的懷抱。在異國他鄉，是祖國的強大給了我勇氣和希望。」他感謝每一位幫助他的朋友們，也非常感謝中國政府，中國駐泰、駐緬大使館 ，中泰警方等各個執法部門的努力救援，最後還感謝他的女朋友，「love can fight everything」。

王星在文中稱，他只是一個特別普通的人，會害怕，會憂慮….「可就在我快要徹底放棄的時候，是你們給了我希望，讓我再選擇相信一點，再堅持一下，幫助我回到我愛的祖國，愛我的人身邊。我由衷的謝謝你們」。