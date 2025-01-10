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北京「神顏少女」藝考 被評委要求卸妝5次 結果令人訝異

中國新聞組／北京10日電
胡馨怡拿下北京播音統考狀元。（取材自微博）
胡馨怡拿下北京播音統考狀元。（取材自微博）

北京近日舉行播音統考，名叫胡馨怡的考生拿下第一名。她透露評委要求她五次擦妝，只為驗證是否素顏、臉蛋是否是純天然。訊息登上微博熱搜，網友紛關注這位 ｢神顏少女｣，稱「老天爺賞飯吃」，但也有人揶揄，「好看但沒有辨識度，感覺就是網紅臉。」

來源：YouTube

綜合媒體報導，胡馨怡擁有挺翹的鼻樑和飽滿蘋果肌，神似女星田曦薇和景甜，皮膚狀態好到無可挑剔。胡馨怡獲得了北京播音統考第一名的成績的同時曬出了她對於此次藝考的一些分享，「#女生素顏藝考被擦妝5次」的話題隨之衝上熱搜。

胡馨怡表示，考試期間遭卸妝五次：使勁抹我臉，讓我全部都擦掉，讓我閉上眼睛，還拽我睫毛。她解釋自己沒有化妝，但對方表示因為她太過漂亮，其他人肯定也不會相信她是素顏參加考試。

網傳影片顯示，胡馨怡在作品朗讀、新聞播報和話題評述三門考試科目中分別獲得了92、91和91的高分，以274分獲得今年北京市播音統考的第一名。

微信公眾號「藝考成名」爆料，胡馨怡畢業於北京海淀外國語實驗學校，身高172厘米，體重45公斤，擅長鋼琴、小提琴、長笛和中國舞。她立志成為新聞主播並參加藝考。

胡馨怡相關新聞登上微博熱搜後引發網友熱議，有人質疑她「人工痕跡」太明顯了，眼睛鼻子包括牙齒。還有人說，這是後天醫美聖體，看著不舒服，像AI。也有人揶揄「還沒當明星呢，就先炒作」。

微博 微信 景甜

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