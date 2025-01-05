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陝港高鐵今開通 10小時實現「早餐肉夾饃 晚餐菠蘿油」

記者陳宥菘／即時報導
大陸陝西西安直達香港高鐵5日正式開通，G828次列車上午11點4分從西安北站始發，預計晚間9點9分抵達香港西九龍站，全程10小時5分。（取材自中新網微博）
大陸陝西西安直達香港高鐵5日正式開通，G828次列車上午11點4分從西安北站始發，預計晚間9點9分抵達香港西九龍站，全程10小時5分。（取材自中新網微博）

1月5日上午11時4分，隨著G828次高鐵列車從西安北站駛出，意味著陝西西安至香港直達高鐵正式開行，預計晚間9點9分抵達香港西九龍站，全程僅約10小時，旅客將能實現「早餐吃肉夾饃，晚餐吃菠蘿油」。這是陝西西安首次開行直達香港的高鐵，也是大陸西北地區首班進港的高鐵。

綜合中新社、大公文匯網報導，根據鐵路部門訊息，陝港直達高鐵每日雙向對開，其中G828次列車上午11時4分從西安北站始發，於當日晚間9時9分抵達香港西九龍站，全程共14個站點，途經華山北、洛陽龍門、鄭州、武漢、長沙南、廣州南、深圳北等站，歷時10小時5分。

G826列車則是表訂上午9時7分從香港西九龍站始發，晚間8時1分到達西安北站，全程10小時54分，途經線路中增加了虎門、英德西、衡山西等3站，全程共17個站點。

票價方面，二等座票價為人民幣1157.5元（約158美元），一等座票價為1851.5元（約253美元），商務座票價為3887.5元（約531美元）。

報導指出，陝西西安是絲路起點，有「東方之珠」之稱的香港，則是全球重要的國際金融、貿易、航運中心和國際創新科技中心，陝港高鐵的開行，將進一步拉近陝西與香港的時空距離，為促進西北地區與香港在經濟、文化、旅遊等多領域的交流合作注入全新動能。

據報導，陝港高鐵列車採用CR400BF-Z型「復興號」智能動車組，定員1154人，「復興號」是由大陸自主研發、具有完全自主知識產權的新一代動車組，最高運營時速可達350公里；相較於標準版復興號動車組，該車型全面升級，車廂頂部設置29吋電視，每節車廂自動廣播音量可調節，列車數據採用5G傳輸，使得溫度調節更準確、噪音更小、車廂更安靜，旅客體感更舒適。

此外，車輛外觀採用了傳統文化中的「龍鳳呈祥」主題，10號車廂則為「長安印象」主題，以中國古代畫卷為設計靈感，行李架上裝飾著西安市花石榴花圖案，寓意吉祥如意，還有長安十二節氣插畫。11號車廂則是「香港印象」主題，車窗上貼滿馬賽克風格裝飾，呈現香港霓虹街景。

香港 5G 鄭州

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