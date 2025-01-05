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免簽威力 「上海遍地都是韓遊客」 排隊3小時追逐美食

中國新聞組／上海5日電
萊萊小籠也被南韓人包圍。（取材自上觀新聞）
萊萊小籠也被南韓人包圍。（取材自上觀新聞）

中國免簽政策發威，這個元旦，免簽入境遊客在中國玩瘋了。其中，南韓遊客赴中熱度最高，許多南韓人將第一站選在上海、追逐各種美食，中國社群媒體更出現「上海遍地都是韓國人」等討論。不少餐廳因此突然暴紅，排隊起碼三至五小時，晚上10點後幾乎全是南韓人，店員直呼瘋狂。

來源：YouTube

界面新聞報導，2024年11月8日，中國對南韓等九個國家實施免簽證入境旅遊。南韓持普通護照人員來中經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。很多南韓旅客將第一站選在上海，旅遊平台攜程的數據顯示，中國對南韓的免簽政策實施以來，南韓遊客入境遊訂單增長超過150%，入境中國的熱門城市分別為上海、青島和北京，其中，上海的南韓入境遊客訂單增長超過80%。

南韓遊客在大韓民國臨時政府舊址留影。（取材自上觀新聞）
南韓遊客在大韓民國臨時政府舊址留影。（取材自上觀新聞）

據上觀新聞報導，上海街頭南韓人濃度飆升。「現在走在武康路上，幾乎每隔幾步就能聽到韓語。」來上海工作近一年的小琪表示，「我現在甚至能根據衣著和髮型判斷出誰是南韓人」。

據了解，南韓遊客大多利用周末、再請一兩天假，來上海特種兵旅行；跟隨Youtube、Instagram的推薦去打卡景點和美食，外灘、南京路步行街、豫園、新天地、武康大樓、迪士尼等「傳統配方」頗受歡迎，懂點中文的會挖掘「巨富長」（上海咖啡館、酒吧雲集的街區）、各種夜市；喜歡吃火鍋、中國炒菜；漸漸熟悉支付寶掃碼付款、滴滴打車和上海地鐵；憑著「a little English and Chinese」、翻譯軟體和「感覺」探索這座大都市。

近日還有統計顯示，來到上海馬戲團馬戲團的900多名觀眾中，有300人是南韓遊客。馬戲團相關人士表示，2024年3月開始，外國觀眾人數持續不減。但從12月開始，南韓遊客數增加幅度最為明顯。

南韓遊客到上海最喜歡的美食是什麼？上海南京路一家烤羊肉串店近來成為南韓人來上海旅遊的「頂流」打卡地，甚至不惜排隊數小時。

2024年12月31日，有網友在社群平台上曬出的一張圖片引發熱議，圖片顯示一家上海餐飲門市的排隊已到380桌，該網友調侃到，南韓人都在店內跨年嗎？

南韓遊客打卡上海姥姥。（取材自上觀新聞）
南韓遊客打卡上海姥姥。（取材自上觀新聞）

有記者致電該燒烤店，店員告訴記者，光是南韓遊客就有五、六百人，排隊起碼三至五個小時。

店員稱，之前店內會來一小部分南韓客人，但從11月末至12月初，南韓客人的人流開始呈現爆發趨勢。「南韓人占比達到了70%-80%，就是給人一種很瘋狂的感覺，他們每天等位等那麼長時間，真是不可思議。」

店員也說，到了晚上10點以後，店裡面幾乎95%都是南韓客人，他們喜歡吃羊肉串還有拍黃瓜。

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