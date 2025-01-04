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美權威雜誌：潘展樂「主宰」泳池 史上最快

中國新聞組／北京4日電
潘展樂被美國權威游泳媒體「世界游泳」（Swimming World）雜誌評選為2024年度世界十佳游泳運動員（隊）榜首。（取材自北青網）
潘展樂被美國權威游泳媒體「世界游泳」（Swimming World）雜誌評選為2024年度世界十佳游泳運動員（隊）榜首。（取材自北青網）

美國權威游泳媒體「世界游泳」（Swimming World）雜誌2日揭曉2024年度世界十佳游泳運動員（隊）的評選結果，在巴黎奧運上大放異采、創造男子100米自由泳46秒40世界紀錄的中國運動員潘展樂位列榜首。

來源：YouTube

北青網報導，「世界游泳」客觀描述了潘展樂在巴黎所取得的成就，並用「主宰」這樣的詞彙，將潘展樂在男子4×100米混合泳決賽最後一棒游出的分段計時45秒92稱為「有史以來最快的成績」。

潘展樂在巴黎奧運上游出46秒40的男子100米自由泳世界紀錄無疑是劃時代的佳績，「世界游泳」對於潘展樂獲評十佳之首的評語是這樣的：「他以整整一秒的優勢贏得了奧運金牌。中國隊在400米自由泳接力賽中未能獲得獎牌，但隨後潘以45秒92的成績主宰中國隊參加的男子400米混合泳接力決賽，這是有史以來最快的成績，幫助中國隊擊敗美國隊奪得金牌。」 

其餘入圍世界十佳游泳運動員的非美國籍選手為薩默·麥金托什（加拿大）、萊昂·馬爾尚（法國）、喬丹·克魯克斯（開曼群島）以及阿里亞妮·蒂特姆斯（澳洲）。以上選手均在各自所參加的奧運比賽中創造佳績，打破世界紀錄、奧運紀錄或者贏得不止一枚金牌。

另有五位來自美國的選手（隊）入圍年度十佳，這些運動員或者運動隊的入選也是實至名歸。比如位列榜單第二的是男子長距離自由泳選手芬克，他在巴黎創造14分30秒67的男子1500米自由泳世界紀錄，讓中國選手孫楊保持12年之久的該項目世界紀錄作古。排在第四的格雷琴·沃爾什則是在奧運會游泳選拔賽女子100米蝶泳中游出55秒18的新世界紀錄。

資料顯示，潘展樂2004年8月4日出生於浙江溫州。現年20歲的他身高達到一米九。在今年的巴黎奧運上，潘展樂一鳴驚人。他以46秒40的成績創造世界紀錄+世錦賽紀錄+奧運會紀錄，實現名副其實的「大滿貫」。在4x100混接比賽中，潘展樂力挽狂瀾，和隊友一起摘取了這枚突破歷史的金牌，打破了美國在該項目上長達40年的壟斷。

巴黎奧運 潘展樂 入圍

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