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西雙版納16新種蜘蛛以周董歌命名 網：論文作者應是歌迷

中國新聞組／綜合報導
周杰倫。（取材自微博）
周杰倫。（取材自微博）

「當你的歌迷成為科學家」是什麼體驗？近期，有網友發現，一篇研究蜘蛛的論文裡面，竟然用周杰倫的歌曲命名了16個新種的蜘蛛，從此這些蜘蛛們都有了一個自帶BGM的名字。網友們表示，偶像這麼牛，粉絲也這麼牛，這真是「最強追星」了。

瀟湘晨報報導，Zoological Research: Diversity and Conservation雜誌近期發表了一篇版納植物園蜘蛛分類研究論文，其中包含園蛛科6個新屬16個新種，16個新種分別是：

安靜艾蛛Cyclosa anjing sp. nov.、倒帶艾蛛C. daodai sp. nov.、龍拳艾蛛C. longquan sp. nov.、星晴艾蛛C. xingqing sp. nov.、花海桂齊蛛Guizygiella huahai sp. nov.、漂移新園蛛Neosconapiaoyi sp. nov.、屋頂新園蛛N.wuding sp. nov.、晴天彭園蛛Pengaraneusqingtian sp. nov.、外婆錐頭蛛Poltys waiposp. nov.、藉口宋園蛛Songaraneus jiekousp. nov.、退後宋園蛛S.tuihousp. nov.、擱淺唐園蛛Tangaraneusgeqian sp. nov.、夜曲王園蛛Wangaraneusyequ sp. nov.、暗號尹園蛛Yinaraneusanhao sp. nov.、彩虹尹園蛛Y.caihong sp. nov.、稻香朱園蛛Zhuaraneus daoxiangsp. nov.。

細心的網友馬上發現了，這些蜘蛛的名字全部來自周杰倫的經典歌曲，甚至包括了「倒帶」這種周杰倫寫給蔡依林的歌，大家都猜測論文的作者一定是周杰倫的老粉絲了。

查詢發現，論文對16個新種的蜘蛛做了圖文並茂的詳細介紹，第一作者是銅仁學院的米小其教授，李樞強研究員是通信作者。這項研究是中國科學院動物研究所的李樞強團隊從2006年開始進行，合計在國際刊物發表78篇分類學論文。

西雙版納新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名，也引發了網友們的廣泛熱議，大家「隔空喊話」周杰倫：你的歌迷已經是科學家了。有人說，這些蜘蛛的名字也暴露了作者的歌單，可能是作者一邊聽歌一邊命名的。還有網友表示，一定要把這個新聞發給周杰倫看看，他知道的話就會寫歌的。

這不是周杰倫的粉絲第一次出現在科學界。2020年，中國科學院南京地質古生物研究所碩士研究生孫智新，把他發現的一種5億年前的獨特三葉蟲命名為范特西蟲。

2009年，四個天文愛好者共同發現一顆小行星，四人都是周董粉絲，決定將小行星命名「周杰倫」。周杰倫本人反覆確認才相信，寫了一首「愛的飛行日記」送給歌迷朋友。歌詞中寫到：「為愛飛行，脫離地心引力的熱情，找一顆星，只為了你命名。」回應這件事情。

其中的安靜艾蛛Cyclosa anjing sp. nov.是這個樣子的。（取材...
其中的安靜艾蛛Cyclosa anjing sp. nov.是這個樣子的。（取材自瀟湘晨報）

周杰倫 植物園 蔡依林

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