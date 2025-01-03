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福建最老人瑞123歲辭世 她的長壽祕訣讓人意外

記者林宸誼／綜合報導
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元旦在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自澎湃新聞 ）
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元旦在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自澎湃新聞 ）

福建最年長的老人林蛇母，於元旦凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。儘管生前雙目已失明，但林蛇母聽覺敏銳，胃口好，一次能吃七個餃子，常說「能吃能喝能睡便是福」、「沒有過不去的坎」，並謙稱不知長壽祕訣。

來源：四川觀察

林蛇母的兒子表示，母親的長壽之道，或許是平淡過日子，不爭、不氣、不強求，為人處世順其自然。

閩南日報報導，林蛇母育有三子四女。今年77歲的黃春風是小兒子。黃春風說，打從有記憶起，他就與母親生活在一起。父親和兩位兄長相繼過世，姊妹外嫁，黃春風就肩負起贍養母親的責任。

由於年紀大，林蛇母的視力漸漸模糊直至失明。三年前，林蛇母外出不慎摔倒，雙腿留下舊患，行走不便，大部分時間只能臥床。然而，老人身體的其他機能尚完好，吃飯、穿衣、上廁所可以獨立完成。每隔幾日，黃春風的女兒黃翠鳳也會過來幫老人清潔身體。

在黃春風的印象裡，母親知足常樂，脾氣很好，不曾跟誰吵過架。「她從鄰村羅坑村嫁到溪北村後，接連生育，相夫教子，生活過得艱辛，但她幾乎未曾對生活有過抱怨。遭遇變故或生離死別，她會有情緒低落的時候，但很快她就能走出陰霾。用她的話說，『人生沒有過不去的坎』。」

閩南人有喝早茶的習慣，林蛇母也不例外。每天晨起時，黃春風會沏上一壺茶，備幾塊佐茶的糕點，送到母親的房間。老人的三餐多以易消化的稀飯為主，午飯前有時會吃些包子，晚飯前則會吃些水餃。

林蛇母曾被問及長壽祕訣時，笑著回答：「不知道」。在黃春風看來，母親是傳統的農婦，不識字，不懂得養生，也沒進行什麼體育鍛鍊，平平淡淡地過日子，不爭、不氣、不強求，為人處世順其自然，這或許是她能如此高壽的「內因」。

圖為林蛇母老人的身分證訊息，她在1902年出生。(取材自澎湃新聞 ）
圖為林蛇母老人的身分證訊息，她在1902年出生。(取材自澎湃新聞 ）

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