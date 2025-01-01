我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

續霸熱搜…趙露思驚爆被毆 「救救我」私密對話流出

中國新聞組／北京1日電
趙露思壓力太大生重病，目前靜養中，160公分一度瘦到38公斤。(取材自微博)
趙露思壓力太大生重病，目前靜養中，160公分一度瘦到38公斤。(取材自微博)

驚傳病倒送醫、得了失語症的中國女星趙露思又上熱搜了。好友爆料她在2019年4月遭到前經紀公司老闆辱罵、毆打，對方事後只以「喝多了」草草帶過，當時趙露思擔心違約賠款連累父母，因此選擇忍耐。粉絲們聞訊瞬間炸鍋，為趙露思抱不平；但有記者逆風大罵「一點破事在熱搜掛一周，2024最後一天都不消停」，引來網友抨擊後隨即發文道歉認錯。

綜合媒體報導，趙露思病倒10天後消息才曝光，她的好友日前獲授權發文向粉絲報平安。文中曾提及，「關於病情、關於真相，到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」這段意有所指的文字引起粉絲高度關注，沒想到在31日好友進一步爆料在2019年4月時她曾遭公司辱罵毆打。

據了解，趙露思透露因為試戲失敗，公司的人把她叫到廁所辱罵，不僅罵她沒用，也罵她胖、沒有別人好，各種打壓了2個小時直到凌晨2時，朋友猜測「她應該被打了，也被嚇慘了」。而在事發後的隔天，出手的人只說了句「不好意思我喝多了」就草草帶過。

朋友指出，當年趙露思因為合約期限還很長，怕違約賠款連累父母，因此選擇閉嘴忍耐。

演員朱銳也曝光趙露思在病倒前曾向她求助「救救我」，一連串的爆料讓話題再度衝上熱搜。在微博上擁有百萬粉絲的中國「體壇周報」記者王瑋晨對此公開批評，稱「一點破事在熱搜掛了一周了。又是生病，又是被打的。」還進一步喊話：「生病麻煩住院，被打麻煩報警，想解約麻煩找律師。天天生病求救找網友能幹啥，2024最後一天都不消停。」並且戴上了熱搜關鍵字「趙露思 救救我」。

王瑋晨發文後引來網友抨擊，對此他再度發文表示「捅了馬蜂窩了」，強調自己只是看不慣明星私事搶占公共資源，無奈表示「兄弟們，火力太猛頂不住了。向趙露思及其粉絲老師道歉，不應該在未知事情全貌的情況下隨意評論。」

據了解，趙露思目前積極復健，雖然還是坐在輪椅上，但已經可以站起來練習走路了。

趙露思和好友朱銳的對話流出，趙露思直喊「救救我」。(取材自微博)
趙露思和好友朱銳的對話流出，趙露思直喊「救救我」。(取材自微博)

趙露思 失語症 微博

上一則

習近平元旦發文5提鬥爭 實現中式現代化「自由王國」

下一則

跨年冷熱兩樣情 北京30場活動熱鬧 上海大批警巡外灘

延伸閱讀

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光 網轟公司太沒良心

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光 網轟公司太沒良心
趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡