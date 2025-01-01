續霸熱搜…趙露思驚爆被毆 「救救我」私密對話流出

趙露思壓力太大生重病，目前靜養中，160公分一度瘦到38公斤。(取材自微博)

驚傳病倒送醫、得了失語症 的中國女星趙露思 又上熱搜了。好友爆料她在2019年4月遭到前經紀公司老闆辱罵、毆打，對方事後只以「喝多了」草草帶過，當時趙露思擔心違約賠款連累父母，因此選擇忍耐。粉絲們聞訊瞬間炸鍋，為趙露思抱不平；但有記者逆風大罵「一點破事在熱搜掛一周，2024最後一天都不消停」，引來網友抨擊後隨即發文道歉認錯。

綜合媒體報導，趙露思病倒10天後消息才曝光，她的好友日前獲授權發文向粉絲報平安。文中曾提及，「關於病情、關於真相，到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」這段意有所指的文字引起粉絲高度關注，沒想到在31日好友進一步爆料在2019年4月時她曾遭公司辱罵毆打。

據了解，趙露思透露因為試戲失敗，公司的人把她叫到廁所辱罵，不僅罵她沒用，也罵她胖、沒有別人好，各種打壓了2個小時直到凌晨2時，朋友猜測「她應該被打了，也被嚇慘了」。而在事發後的隔天，出手的人只說了句「不好意思我喝多了」就草草帶過。

朋友指出，當年趙露思因為合約期限還很長，怕違約賠款連累父母，因此選擇閉嘴忍耐。

演員朱銳也曝光趙露思在病倒前曾向她求助「救救我」，一連串的爆料讓話題再度衝上熱搜。在微博 上擁有百萬粉絲的中國「體壇周報」記者王瑋晨對此公開批評，稱「一點破事在熱搜掛了一周了。又是生病，又是被打的。」還進一步喊話：「生病麻煩住院，被打麻煩報警，想解約麻煩找律師。天天生病求救找網友能幹啥，2024最後一天都不消停。」並且戴上了熱搜關鍵字「趙露思 救救我」。

王瑋晨發文後引來網友抨擊，對此他再度發文表示「捅了馬蜂窩了」，強調自己只是看不慣明星私事搶占公共資源，無奈表示「兄弟們，火力太猛頂不住了。向趙露思及其粉絲老師道歉，不應該在未知事情全貌的情況下隨意評論。」