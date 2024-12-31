我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

中國船舶集團換將 前董座溫剛出事？四川艦蒙貪腐陰影

中國新聞組／北京31日電
中國船舶集團高層人士異動，前董座溫剛已「神隱」逾兩個月。（取材自新京報／中國融通集團官網）
中國船舶集團高層人士異動，前董座溫剛已「神隱」逾兩個月。（取材自新京報／中國融通集團官網）

中國軍工高層人士異動，由徐鵬出任中國船舶集團董事長、黨組書記，但前董座溫剛卻去向不明。據傳出身軍工系的溫剛已經「神隱」逾兩個月，中國船舶集團董事、黨組副書記杜剛也長期未公開露面，近日大肆宣傳的「四川艦」因此蒙上貪腐陰影。

綜合界面新聞等媒體報導，現年58歲的溫剛是山西太原人，曾長期任職於中國兵器工業集團。1999年擔任中國兵器工業集團辦公廳主任，並先後任職副總經理、總經理等職位，並於2018年出任中國兵器工業集團董事長、黨組書記。

溫剛在中國船舶集團董事長一職上任職不到兩年，日前集團召開2024年第三季經濟運行分析會，溫剛出席會議並講話，黨組副書記杜剛亦出席會議，但目前中船集團官網已刪除該則消息。財新網援引知情人士透露，溫剛和杜剛已經有近兩個月未參與中船集團的重要經營活動，中間負責集團運營的主要是副總經理盛紀綱和王征。

據了解，中國軍工企業向來籠罩腐敗及內鬥陰影，中船集團一把手被免，兩名高層去向不明，也引發出事揣測。時事評論員李林一表示，依照官方對軍方將領和軍工企業高層處置祕而不宣的慣常做法，溫剛和杜剛有可能已經出事，由他們監管下的四川艦，肯定也充斥腐敗，諸如回扣、偷工減料。

去年以來，以火箭軍腐敗為代表的軍方大案，已掀下數十名將領，包括兩任國防部部長魏鳳和和李尚福。軍工企業高層也紛紛落馬，中國航天科工集團董事長袁潔、中國兵器裝備集團總經理陳國瑛失蹤多時後，也已悄然被免職。

徐鵬出任中國船舶集團董事長。（取材自北京日報）
徐鵬出任中國船舶集團董事長。（取材自北京日報）

火箭軍 國防部 李尚福

上一則

中起訴緬北詐團「明氏家族」39人 罪刑還涉殺人、販毒

下一則

四川1中學全體教師舉報副校長腐敗？ 錯字連篇疑有貓膩

延伸閱讀

台海有事？看習近平何時拿軍頭祭旗

台海有事？看習近平何時拿軍頭祭旗
解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機

解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機
馬英九訪四川貓熊基地 盼兩岸春暖花開更多貓熊去台灣

馬英九訪四川貓熊基地 盼兩岸春暖花開更多貓熊去台灣
四川德陽煉鋼煙氣電除塵器 獲頒重型機械「世界之最」

四川德陽煉鋼煙氣電除塵器 獲頒重型機械「世界之最」

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告