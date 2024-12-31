中國船舶集團換將 前董座溫剛出事？四川艦蒙貪腐陰影

中國船舶集團高層人士異動，前董座溫剛已「神隱」逾兩個月。（取材自新京報／中國融通集團官網）

中國軍工高層人士異動，由徐鵬出任中國船舶集團董事長、黨組書記，但前董座溫剛卻去向不明。據傳出身軍工系的溫剛已經「神隱」逾兩個月，中國船舶集團董事、黨組副書記杜剛也長期未公開露面，近日大肆宣傳的「四川艦」因此蒙上貪腐陰影。

綜合界面新聞等媒體報導，現年58歲的溫剛是山西太原人，曾長期任職於中國兵器工業集團。1999年擔任中國兵器工業集團辦公廳主任，並先後任職副總經理、總經理等職位，並於2018年出任中國兵器工業集團董事長、黨組書記。

溫剛在中國船舶集團董事長一職上任職不到兩年，日前集團召開2024年第三季經濟運行分析會，溫剛出席會議並講話，黨組副書記杜剛亦出席會議，但目前中船集團官網已刪除該則消息。財新網援引知情人士透露，溫剛和杜剛已經有近兩個月未參與中船集團的重要經營活動，中間負責集團運營的主要是副總經理盛紀綱和王征。

據了解，中國軍工企業向來籠罩腐敗及內鬥陰影，中船集團一把手被免，兩名高層去向不明，也引發出事揣測。時事評論員李林一表示，依照官方對軍方將領和軍工企業高層處置祕而不宣的慣常做法，溫剛和杜剛有可能已經出事，由他們監管下的四川艦，肯定也充斥腐敗，諸如回扣、偷工減料。