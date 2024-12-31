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中國刺激內需 規定所採購公務車至少3成是電動的

記者黃雅慧／綜合報導
中國官方明文要求，年度公務用車採購總量中，新能源汽車原則上不低於30%。（取材自山東東營市政府官網）
中國官方明文要求，年度公務用車採購總量中，新能源汽車原則上不低於30%。（取材自山東東營市政府官網）

中國財政部推出新採購規定，明定年度公務用車採購總量中新能源汽車占比原則上不低於30%，主要在城區行駛的公務車甚至要100%採購新能源車。在政策加持下，將有助於明年中國新能源車銷售。中國電動汽車百人會預估2025年新能源汽車銷量約1650萬輛，增速近30%。

中國財政部通知指出，對於路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通信等公務用車，原則上100%採購新能源汽車。採購車輛租賃服務的，應當優先租賃使用新能源汽車。希望由政府帶頭使用新能源車。

中國正全力衝刺新能源車產業發展，今年達成多項指標，包含年產量首次突破1000萬輛；新能源乘用車滲透率（新車中的占比）連續數月逾50%；新能源乘用車月銷量首次超過燃油車等。此外，汽車消費被認為對穩定內需市場有積極作用，符合中國當前力求擴大內需的政策目標，明年度新能源車市表現可期。

稍早，中國國管局、中直管理局在10月28日推出相關通知，要中國各部門、各單位配備更新各類定向化保障公務用車，應當帶頭使用中國國產新能源汽車。其中也提到新能源汽車占當年配備更新公務用車的比例應當達到「新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低於30%」目標要求，以後按規定逐步提高。

隨著2024歲末將屆，機構紛紛推測2025年中國電動車銷量，其中IDC預測，隨著電池技術進步，2025年中國新能源車市場規模將接近1400萬輛；中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉則預計，新能源市場增速回落，但保持高速增長，中國電動車內需有望達到1500萬輛，滲透率超過55%。

11月中國車企公布新能源車銷量，成績亮眼，包括比亞迪、理想、小鵬月銷量持續破紀錄，中國乘聯會秘書長崔東樹此前表示，中國新能源乘用車2024年第4季中國銷量預計為355萬輛，年增39%。

對於今年中國新能源車市在價格戰下仍有好成績，中汽協副秘書長陳士華指出，今年以舊換新相關政策對促進內需的增長起到了非常重要的作用，中國汽車以舊換新補貼和地方汽車置換更新補貼「兩新」政策約帶動150萬輛汽車的消費增量。

財政部 電動車 百人會

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