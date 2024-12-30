另類對美釋善意？ 中國2網友造謠旅美貓熊遭虐被起訴

「美香」返回中國大陸一年多後，目前狀況良好。（中新社）

四川都江堰市公安局近日發布警情通報指，有兩名網友捏造、散布旅美貓熊「美香」、「添添」遭虐待等不實訊息，並通過直播和向粉絲募款累計牟利17萬多元（人民幣，下同，約2.3萬美元），被公安機關調查，並以違反刑法規定移送檢方起訴。

貓熊在中國肩負「外交使者」身分，但近年在網上，旅美貓熊時常被爆料遭虐待，激起社群的「反美」情緒。在川普 即將回任美國總統前，四川警方在租借至美國的「美香」、「添添」等貓熊已返回中國逾一年後，突然宣布查 獲網友散布不利中美關係的言論，時機點與涵義耐人尋味，被指「另類對美釋善意」。

「添添」與「美香」於2000年12月6日前往美國華盛頓國家動物園，並於2023年11月9日返回中國。圖為目前在中國大貓熊保護研究中心都江堰基地的「添添」。（中新社）

南方都市報報導，四川警方警情通報表示，今年3月，都江堰市公安局接群眾舉報，有網友以短影音、直播等方式，廣泛散布關於貓熊的謠言信息。經查，來自陝西咸陽的犯罪嫌疑人白姓女子和徐姓男子，去年6月以來就在網路平台多次捏造、散布「美香」、「添添」遭虐待等不實訊息。

此外，該兩名網友還同時抹黑貓熊保護研究中心等單位，詆譭誹謗相關專家及從業人員，煽動網友抵制貓熊保護國際合作。通報指出，截至案發，兩名嫌疑人通過直播獲取收益3萬餘元，向粉絲募款14萬餘元，累計牟利17萬餘元。

通報說，在兩人的挑唆下，部分違法人員頻繁對多位相關領域專家進行電話騷擾、簡訊謾罵、線下滋擾，嚴重影響專家正常工作生活。成都大熊貓繁殖研究基地副主任侯蓉便哽咽地說，自己現在「所有陌生電話都不敢接」。

新華社報導更揭露，四川警方調查發現，網路上不斷出現針對貓熊專家等人的網路暴力攻擊主要有兩個時間節點，一個是2023年11月「添添」一家三隻旅美貓熊回國，另一個是2023年4月旅美貓熊「丫丫」回國。兩個時間點都與旅美貓熊有關。

「添添」與「美香」2000年12月遷往美國國家動物園 居住，2023年11月8日，兩隻貓熊及其幼崽「小奇蹟」啟程返回中國。「丫丫」則是曾於2003年起旅居於美國孟菲斯動物園的雌性大熊貓，2023年4月27日搭乘貨運專機返回中國，其毛髮脫落狀況當時曾一度引發虐待、飼養環境不佳等風波。