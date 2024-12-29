「肚子太空不划算」 廣西商人強灌活羊 稱行業公開秘密

屠宰點的工人正在處理已煺毛的山羊，羊肚內全是被灌食的草料。（取材自新京報）

中國媒體近日報導，廣西南寧有業者非法給即將上市的山羊灌食增重，有行業人士表示，被灌食的羊，有的當場被撐死，就算是活羊，買回去養著也是百分之百養不活的，「整個行業都是這樣做的，根本買不到不打料（灌食）的羊。」

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新京報28日刊出調查報導，該報記者在11月下旬接到線索，稱廣西南寧市有人非法給即將上市的山羊灌食增重。經調查，從雲南、四川和貴州等地收購運來的山羊，幾乎都未經過檢驗檢疫，在運抵各鎮後被送進路邊多個非法灌食點進行草料灌注，增重後又進入南寧市西鄉塘區廣西新又鮮肉制食品有限公司的牛羊交易中心進行交易。

報導描述，非法灌食窩點的工人會拿著白色塑膠管深深插入山羊喉嚨，通過高壓將飼料灌入山羊腹中。陣陣山羊的慘叫，不斷傳到棚外，不時引起正排隊等待被灌食羊群的躁動。一位牛羊交易中心老闆表示，「這個主要是賺快錢，如果羊的肚子太空 了，生意不划算。」

這種灌食行為，在當地被稱為「保養」，是當地牛羊市場的公開秘密。一位從業人員表示，進入該市場銷售的山羊基本都做過「保養」才拉進來賣。羊販收羊的價格約每斤11、12元（人民幣，下同，約1.5至1.6美元），然後再加價2到3元出售，而「保養」後羊肚子裡至少有6、7斤飼料，換算下來約可多賺84元（約11.5美元）。

按照中國相關規定，牛羊等牲畜交易、屠宰前必須進行檢驗檢疫，但該交易中心無法提供正規檢疫合格證明，不少商戶都是從其他市場購買檢疫合格證提供給有需求的牛羊買家。灌食撐死的羊以及運輸途中不明原因死亡的山羊，幾乎都被送進交易市場附近的「黑」屠宰點進行宰殺處理，流向餐桌，成為食品安全隱患。

食品工程博士、科普作家雲無心表示，在屠宰之前給羊灌入草料，雖不涉及食品安全問題，但用草料增重，屬於摻假和欺騙行為，「在羊被屠宰前大肆灌入身體無法承受的食物，是違背動物福利 的做法。這種操作會讓動物在屠宰之前遭受很大的壓力和驚嚇，體內分泌的腎上腺素會影響到肉質。」

針對山羊遭非法灌食增重報導，廣西隆安官博發布通報稱，成立由農業農村、市場監管等部門組成的聯合調查組第一時間趕赴現場開展調查，已對現場實施臨時管控措施。