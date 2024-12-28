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哈爾濱女警神似景甜 遊客專門跑一趟只為與她合影

世界新聞網／輯
哈爾濱女警吳嘉欣撞臉景甜的視頻，在網上迅速走紅。(取材自微博)
哈爾濱女警吳嘉欣撞臉景甜的視頻，在網上迅速走紅。(取材自微博)

哈爾濱女警的「高顏值」在抖音熱議。吳嘉欣因其甜美長相和酒窩，被網友們發現與女星景甜相似，被親暱稱為「哈爾濱分甜」；隋欣因其外貌與港星關詠荷相似，得名「哈爾濱分荷」；王文淼因其清秀的長相和指揮手勢的規範性，被網友稱作「最颯警花」。

九派新聞報導，長得跟景甜有幾分像的吳嘉欣，在正式上崗一周後，從朋友分享的視頻中，驚喜地發現自己執勤的畫面被拍到了網上。「這是大家對我的認可。」與此同時，壓力也如潮水般湧來。如今，常有遊客專程來到中央大街，只為與她合影。「能得到這麼多遊客的喜愛，我特別開心。」

女星景甜。(取材自微博)
女星景甜。(取材自微博)

「往小了說，這是對我個人的認可；往大了講，是對哈爾濱女警群體的肯定。」吳嘉欣深知，正因大家對哈爾濱這座城市的喜愛，自己才有了「出圈」的機會。作為哈爾濱女警甜美耐心的代表，她幹勁十足。「我要更努力突破自我，執勤時聲音更響亮些，笑容更燦爛些。」

隋欣私下裡偏愛色彩鮮艷的裝扮，頭上常戴著各種精緻小卡子，對於自己像關詠荷一事，她之前從未察覺。走紅後，許多遊客將她執勤的視頻分享到網上，一些多年未曾聯繫的朋友也向她發來消息。

「寒暄後，大家最關心的是戶外工作辛不辛苦，畢竟北方戶外天寒地凍，確實不容易。」隋欣說，這些暖心話語，讓隋欣內心滿是感動，這份理解與關注，也是她堅守崗位的強大動力。

哈爾濱女警的隋欣像極港星關詠荷。(取材自九派新聞)
哈爾濱女警的隋欣像極港星關詠荷。(取材自九派新聞)

不過，起初隋欣對因顏值受到矚目很不適應。「一開始，只要看到鏡頭，我就會下意識躲開，我覺得自己只是在履行職責。」但漸漸地，她發現隨著鏡頭聚焦，越來越多人開始關注和理解女警戶外工作的艱辛和不易，這令她十分驕傲，「感謝大家的支持」。

當顏值成為出圈理由，哈爾濱女警戶外工作的艱辛與付出也被愈來愈多人看到。

隋欣成為女警後，最不適應的還是吃飯不規律。戶外輪值一班崗一般需要2個小時，每到換班時，隋欣累得只想睡覺。進入冬季，戶外溫度越來越低，每次輪崗後，寒冷侵襲全身，累到顧不上吃飯，上班頭一個月，隋欣的胃病犯了好幾次，瘦了足足十斤。

吳嘉欣入職後為了禦寒，她在棉服裡面加棉衣，棉褲裡頭套絨褲，裡三層外三層，加上執勤佩戴的腰帶，執勤衣服往往有幾斤重。

即便這樣的裝備，在嚴寒中也難以長時間保持溫暖，她不得不在衣物內貼上暖寶寶來抵禦寒冷，「每天至少用掉兩大包暖寶寶貼」。

景甜 抖音

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