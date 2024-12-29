老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

枇杷是春季常見的水果，原產於中國東南地區，其果實為橙黃色，由於外型與琵琶相似而得名。枇杷果肉香甜多汁，味道可口且營養價值豐富，因此廣受民眾喜愛。一名來自加拿大的外國遊客分享，他最為痴迷的水果就是「枇杷」，甚至某次吃到枇杷膏也驚覺美味。

一位加拿大遊客在小紅書 發布影片分享了自己對中國水果的迷戀經歷。他提到，之前在加拿大從未見過某些中國水果，直到一次與朋友前往廣西陽朔旅行才有所發現。當時，他們為了玩樂沒有帶足食物和水，結果在戶外看到一棵樹，樹上結滿不知名的果實。飢渴之下，他們摘下幾顆品嘗，意外發現這種水果甜美如天堂，後來才知道這是枇杷。

此外，這位遊客還提到一段有趣的經歷。有一次喉嚨痛時，朋友買了一種藥給他，他覺得藥的味道特別好吃，便詢問朋友這是什麼。朋友告訴他那是枇杷膏，他這才明白枇杷不僅可以作為水果享用，還能製成藥品，這讓他對枇杷的喜愛更深一層。

其他網友紛紛留言「蘇州的枇杷超好吃，清甜多汁，人間仙品」、「枇杷分兩種：蘇州的和別的地方的。你嚐過蘇州的白玉和青種就知道之前的枇杷都白吃了」、「附近社區幼兒園有棵枇杷樹，有人站在別人車上去摘，再路過時樹被砍了」、「枇杷也是我的最愛」、「小時候摘青枇杷吃，沾上小米辣和鹽搗碎的椒鹽，賊酸爽」。

有內行人科普「枇杷膏裡沒有枇杷果，而是枇杷花和枇杷葉，枇杷花能散發出一種獨特的杏仁香韻，含有一些獨特的杏仁香的物質，比普通杏仁味更誘人，當然，對於不喜歡杏仁味的人差不多都很災難，但西方人和我們的嗅覺是不同的，他們大多對杏仁味特別上頭，感受到的氣味也是和國內不喜歡杏仁味的人不太一樣的」。