老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
枇杷是春季常見的水果，原產於中國東南地區，其果實為橙黃色，由於外型與琵琶相似而得名。枇杷果肉香甜多汁，味道可口且營養價值豐富，因此廣受民眾喜愛。一名來自加拿大的外國遊客分享，他最為痴迷的水果就是「枇杷」，甚至某次吃到枇杷膏也驚覺美味。
一位加拿大遊客在小紅書發布影片分享了自己對中國水果的迷戀經歷。他提到，之前在加拿大從未見過某些中國水果，直到一次與朋友前往廣西陽朔旅行才有所發現。當時，他們為了玩樂沒有帶足食物和水，結果在戶外看到一棵樹，樹上結滿不知名的果實。飢渴之下，他們摘下幾顆品嘗，意外發現這種水果甜美如天堂，後來才知道這是枇杷。
此外，這位遊客還提到一段有趣的經歷。有一次喉嚨痛時，朋友買了一種藥給他，他覺得藥的味道特別好吃，便詢問朋友這是什麼。朋友告訴他那是枇杷膏，他這才明白枇杷不僅可以作為水果享用，還能製成藥品，這讓他對枇杷的喜愛更深一層。
其他網友紛紛留言「蘇州的枇杷超好吃，清甜多汁，人間仙品」、「枇杷分兩種：蘇州的和別的地方的。你嚐過蘇州的白玉和青種就知道之前的枇杷都白吃了」、「附近社區幼兒園有棵枇杷樹，有人站在別人車上去摘，再路過時樹被砍了」、「枇杷也是我的最愛」、「小時候摘青枇杷吃，沾上小米辣和鹽搗碎的椒鹽，賊酸爽」。
有內行人科普「枇杷膏裡沒有枇杷果，而是枇杷花和枇杷葉，枇杷花能散發出一種獨特的杏仁香韻，含有一些獨特的杏仁香的物質，比普通杏仁味更誘人，當然，對於不喜歡杏仁味的人差不多都很災難，但西方人和我們的嗅覺是不同的，他們大多對杏仁味特別上頭，感受到的氣味也是和國內不喜歡杏仁味的人不太一樣的」。
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