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「避雷爾濱」刷屏…長隊排到懷疑人生、黃牛票加價1倍

中國新聞組／北京27日電
哈爾濱冰雪大世界裡滿是排隊等待搶票、遊玩的人潮。（取材自中國商報）
哈爾濱冰雪大世界裡滿是排隊等待搶票、遊玩的人潮。（取材自中國商報）

哈爾濱冰雪大世界近日又火了起來，不過隨著景區走熱，各種管理亂象叢生，最多遊客抱怨的就是無論購買門票、玩景區項目都要排隊，有人在零下20度低溫中一排就是八小時，排到懷疑人生，黃牛獅子大開口加價至少一倍售票也引來吐槽。冬日裡的「頂流」如今在社群平台和朋友圈成了「避雷爾濱」刷屏，還勸退不少計畫馬上要到哈爾濱遊玩的「南方小土豆」。

中國商報報導，隨著冰雪季的到來，哈爾濱再次成為冬日裡的「頂流」，然而，伴隨著景區走熱，各種問題也隨之而來。「零下20度排隊排到懷疑人生」、「『黃牛』加價一倍售票」、「避雷哈爾濱冰雪大世界」，遊客的吐槽聲不絕於耳，以至於有些計畫到哈爾濱遊玩的「南方小土豆」被各種吐槽勸退。

哈爾濱冰雪大世界最火爆的項目當屬冰滑梯和摩天輪，自開園以來，這兩個項目的長時間排隊現象很嚴重。有遊客表示，自己提前在景區官方微信公眾號免費預約了超級冰滑梯項目，預約成功後便可以不用排隊，但十分難搶。

解決了能玩的問題，遊客又遇到什麽時候能玩上的問題。近日，有不少網友在社交平台分享排隊經歷表示，園區工作人員在上午11時就告知遊客，預計冰滑梯項目排隊時間五小時起步，「最後我們排了八個小時才玩上」。有南方網友表示，本來打算月底去哈爾濱冰雪大世界玩的，現在打消了這個念頭，太冷了，排隊幾個小時可能頂不住。

除了排隊問題外，哈爾濱冰雪大世界的「黃牛」加價售票問題也引起關注，一張官方暢享票800元，黃牛價格多在1500到1600元。有哈爾濱本地網友建議，園區裡的冰雕和滑梯、摩天輪應該分開售票。哈爾濱人都很熱情，但景區管理上是有欠缺的。

近日，針對人流量大、「黃牛」炒票等問題，景區也開始採取措施，將根據天氣情況或者人流量情況發布限流通告、限制每個人一張身分證只能買一張門票、不定時發售門票等。

開園當日遊客排長隊買票。（取材自新聞晨報）
開園當日遊客排長隊買票。（取材自新聞晨報）
摩天輪排隊情況。（取材自新聞晨報）
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