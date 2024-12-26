一元開拍？ 恒大1.2億債權拍賣急撤 平台稱信息有誤

阿里拍賣平台近日出現多筆針對恒大地產集團有限公司的債權拍賣，之後又被撤回，原因顯示為「信息有誤」。(路透)

阿里拍賣 平台上近日出現多筆針對恒大 地產集團有限公司的債權拍賣，起拍價均是1元（人民幣，下同），日昨，上述債權拍賣均被撤回，撤回原因顯示為「信息有誤」。

每日經濟新聞報導，一份競買公告顯示，宿遷德易拍賣公司定2024年12月25日10時起至12月 26日10時止（延時時間除外），在阿里拍賣平台上進行公開網絡競價活動。競價標的是對恒大地產集團有限公司1.2億元債權，起拍價1元，保證金6000元，增加幅度2000元（以及其整倍數）。

如此低的起拍價，又涉及恒大地產集團這家知名企業，拍賣信息一經掛出吸引了諸多關注。截至發稿前，已有13萬次圍觀。

但12月25日下午，該拍賣已被撤回，撤回原因，頁面上顯示為「信息有誤」。拍賣平台信息顯示，該拍賣被撤回前，已有762人報名參加該標的本次拍賣，經375次出價，當前價顯示為1055.6萬元。

從拍賣公告看，此次拍賣的債權實際上是恒大系公司上海豐濤置業有限公司(下稱上海豐濤)欠上海早田信息科技發展有限公司（下稱上海早田）的工程款、保證金、補償款及利息。