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一元開拍？ 恒大1.2億債權拍賣急撤 平台稱信息有誤

中國新聞組／北京26日電
阿里拍賣平台近日出現多筆針對恒大地產集團有限公司的債權拍賣，之後又被撤回，原因顯示為「信息有誤」。(路透)
阿里拍賣平台近日出現多筆針對恒大地產集團有限公司的債權拍賣，之後又被撤回，原因顯示為「信息有誤」。(路透)

阿里拍賣平台上近日出現多筆針對恒大地產集團有限公司的債權拍賣，起拍價均是1元（人民幣，下同），日昨，上述債權拍賣均被撤回，撤回原因顯示為「信息有誤」。

每日經濟新聞報導，一份競買公告顯示，宿遷德易拍賣公司定2024年12月25日10時起至12月 26日10時止（延時時間除外），在阿里拍賣平台上進行公開網絡競價活動。競價標的是對恒大地產集團有限公司1.2億元債權，起拍價1元，保證金6000元，增加幅度2000元（以及其整倍數）。

如此低的起拍價，又涉及恒大地產集團這家知名企業，拍賣信息一經掛出吸引了諸多關注。截至發稿前，已有13萬次圍觀。

但12月25日下午，該拍賣已被撤回，撤回原因，頁面上顯示為「信息有誤」。拍賣平台信息顯示，該拍賣被撤回前，已有762人報名參加該標的本次拍賣，經375次出價，當前價顯示為1055.6萬元。

從拍賣公告看，此次拍賣的債權實際上是恒大系公司上海豐濤置業有限公司(下稱上海豐濤)欠上海早田信息科技發展有限公司（下稱上海早田）的工程款、保證金、補償款及利息。

除該標的物，另外兩項針對恒大地產集團「1元起拍」的債權標的拍賣，也於25日下午被撤回。這些標的均有法院的民事裁定書和決定書，申請人均是上海早田信息科技發展有限公司。

拍賣公告。網頁截圖
拍賣公告。網頁截圖

拍賣 恒大

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