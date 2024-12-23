中國5G用戶數衝破10億戶 占整體用戶56%

截至11月底，中國5G用戶數首次突破10億戶。圖為中國移動的工作人員在安裝5G基地台。（中通社）

根據中國工信部公眾號「工信微報」消息，截至11月底，中國5G 行動電話用戶數首次突破10億，達到10.02億戶，較去年底淨增加1.8億戶，占行動電話用戶的56%，占比較去年底提高9.4個百分點。

中國工信部23日在上午在微信 公眾號發布「2024年前11個月通訊業經濟運作狀況」，根據報告，行動電話用戶規模穩中有增，截至11月底，中國三家基礎電信企業及中國廣電的行動電話用戶總數達17.9億戶，較去年末淨增加4682萬戶。

其中，5G行動電話用戶達10.02億戶。此前，截至10月底，5G行動電話用戶達9.95億戶。

分地區看，中國東、中、西部及東北地區5G行動電話用戶分別達4.36億、2.37億、2.61億、0.68億戶，占該地區行動電話用戶總數的比重分別為56.1%、56.5%、55.6%、54.9%。

5G基地台建設方面，截至11月末，5G基地台總數達419.1萬個，較去年末淨增加81.5萬個，占移動基地台總數的33.2%，占比較去年末提高4.1個百分點。

分地區看，中國東、中、西部及東北地區5G基地台分別達185.6萬、94萬、112.9萬、26.6萬個，占該地區行動電話基地台總數的比重分別為34.3%、34.3%、30.5%、33.9%。

京津冀、長三角地區5G基地台分別達38.7萬、81.6萬個，占該地區行動電話基地台總數的比重分別為36.3%、34.5%；5G行動電話用戶分別達0.84億、1.8億戶，占本地區行動電話用戶總數的比重分別為55.5%、55.4%。

中國工信部表示，今年前11個月，通訊業整體運作態勢平穩。電信業務量收實現穩定成長，5G、千兆光網、物聯網等網路基礎設施建設深入推進，連接用戶規模持續擴大，行動互聯網接取流量較快成長。

中國三家基礎電信企業發布的成績單則顯示，截至11月，中國電信5G網路用戶數達3.49億戶，當月淨增加184萬戶，年度累計淨增加3071萬戶；中國聯通5G網路用戶累計達2.89億戶，當月淨增加128萬戶，年度累計淨增加2926萬戶；中國移動5G網路用戶累計達5.47億戶，當月淨增加143萬戶，年度累計淨增加1.18億戶。