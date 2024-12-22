我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

中國考研生連2年下降 分析：讀研成本升 轉戰考公

中國新聞組／北京22日電
中國今年度全國碩士研究生招生考試21日登場，官方統計，今年報名人數為388萬，較去年大減約50萬人，為連續第二年下降。（中新社）
中國今年度全國碩士研究生招生考試21日登場，官方統計，今年報名人數為388萬，較去年大減約50萬人，為連續第二年下降。（中新社）

2025年全國碩士研究生招生考試初試昨起進行。據統計，2025年全國碩士研究生招生考試有388萬人報名，比上一年減少50萬人，相比2023年減少86萬人，為連續二年下降。專家認為，這意味著「考研熱」正降溫，與近年「學歷倒掛」現象、讀研成本上升及應屆生轉而選擇能一次解決就業問題的公考有關。而考研熱「退燒」不代表「考研紅利期」來臨，著名高校考研競爭依然激烈。

據潮新聞報導，隨著考研報名人數的減少，一個不容忽視的因素是讀研的「性價比」問題，近年出現的「學歷倒掛」現象—即學歷愈高，就業率反而愈低，在一定程度上降低了部分學生對考研的熱情。其二，近年讀研的經濟成本和時間成本不斷上升，比如專碩招生規模的擴大帶來部分院校專碩學費上漲及高校不再為專碩學生提供宿舍等現象，都增加了經濟負擔。

與此同時，企業在選拔畢業生時的評價維度愈來愈多元。畢業生的相關實習經歷和社會實踐成為首要考量因素，再來才是專業與崗位的直接相關性，第三是畢業生的潛力和可塑性。至於名校出身和高學歷，這些因素在企業考察中並排在前列。

而在「考研熱」降溫的同時，考公考編持續升溫。據國家公務員局統計，2025年國考共計畫招錄3.97萬人，招錄人數與2024年的3.96萬人基本持平，但報考人數相較於2024年的303.3萬人，增加了38.3萬人，且近年國考中應屆生招錄比率明顯上升。這意味著比起研究生不太確定的未來，愈來愈多的人開始選擇能一次解決就業問題的公考。

報導分析，考研人數下降是經濟結構、社會環境、教育政策和市場需求等多方共同作用的結果。未來，更多人將「按需讀研」，這也將推動高校加快推進研究生教育改革。儘管考研熱潮難言完全降溫，但客觀上體現了考研大軍正逐步回歸理性，被動或盲目考研的人數開始減少，標誌著高等教育、社會結構進入新發展階段。

另據羊城晚報報導，中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文認為，「考研熱」的「退燒」一定程度上促進了研究生培養的「高質量發展」，但並非預示著「考研紅利期」的來臨，「上岸」依然是件難事，「尤其是著名高校的考研競爭，並不會因考研報名人數的下降而下降，仍然十分激烈」。 

就業

上一則

港人豪吃逾萬元冬至​大餐 酒樓客滿 晚市營業額增2成

下一則

又是間諜？7中國人偷渡關島 4人闖軍事基地 胡錫進諷「美湊KPI」

延伸閱讀

醫療前檯接待員培訓班招生1月9日開課 完成免費課程者可獲$300津貼

醫療前檯接待員培訓班招生1月9日開課 完成免費課程者可獲$300津貼
清華畢業生舉報蘇州工業園貪官 多人落馬

清華畢業生舉報蘇州工業園貪官 多人落馬
特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死1重傷

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死1重傷
「碩士、博士也找不到好工作」 中國考研人數跌至388萬

「碩士、博士也找不到好工作」 中國考研人數跌至388萬

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切