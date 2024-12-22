哈爾濱冰雪大世界開園 人氣王「超級冰滑梯」增至24條

第26屆哈爾濱冰雪大世界21日正式開園，遊客湧入園區遊玩。(新華社)

世界上最大的冰雪主題樂園 開園了。歷經約一個月施工，第26屆哈爾濱冰雪大世界昨正式開園，無論園區面積和超級冰滑梯等都是歷史之最，吸引大批民眾頂著零下22℃嚴寒裹棉被排隊七小時買票，前一周成人票已售罄。南方小土豆和小砂橘們湧入熟悉的「爾濱」，深夜的聖索菲亞大教堂都擠滿了「公主」和外國遊客，東北冰雪經濟再度火爆海內外。

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綜合報導，為迎接2025年亞洲冬季運動會，本屆哈爾濱冰雪大世界以「冰雪同夢亞洲同心」為主題，總體規畫面積100萬平方米，較上屆80萬平方米再次增加，創歷史之最，用冰用雪量達30萬立方米。園區設九大分區，將亞奧理事會成員的42個國家和3個地區地標景觀，以冰雪形式還原。

園區「人氣王」「超級冰滑梯」滑道增加至24條，排隊處臨時搭建約300米長防風暖棚。園區也「上新」多個「科技+冰雪」娛樂項目，包括以中國神話為背景的冰雪文旅元宇宙 產品「冰龍尋珠·全感VR」，「一冰雪一世界」沉浸式AI數字文化藝術館等。

作為世界知名的冰雪主題樂園，哈爾濱冰雪大世界每年接待數以百萬計的中外遊客。今年也不例外，昨天還不到開園時間上午10點，園區門口就排滿了等待買票入園的遊客，有人凌晨3點就來。由於當時室外溫度只有零下22℃，有遊客乾脆裹著棉被排隊。據多個購票平台，冰雪大世界一周內園區的成人票已售罄。

昨開園首日，園區湧進遊客，來自溫州的鍾雪瑩說，這些冰雕太精緻了，每一件作品都能看出工匠的精湛技藝。

「超級冰滑梯」中午11時已排隊數百米，在尖叫聲和歡呼聲中，浙江遊客張葭葭坐著滑板，「解鎖」了長達500多米的大滑梯。「太刺激了！一入園我們就來排隊，等了一個多小時，滑下來時心也跟著飛起來了。」

「站在冰天雪地裡，被哈爾濱獨有的冰雪魅力所感染，滿心都是對這座城市的讚嘆。寒冷不再，震撼依舊。」來自河南 的遊客尚先生在朋友圈寫下這段話。

今年為讓一座座栩栩如生的雪雕作品達到最佳觀賞效果，園區使用過濾後的純淨水來製雪，密度更大，在戶外保存時間更長，也更加結實、美觀。

此外，在哈爾濱的群力音樂公園有一個身高18米的大雪人，今年又一次以標誌性的紅帽子、紅圍巾、心形的紐扣造型呈現在大家面前，吸引大批民眾前來打卡。聖索菲亞大教堂廣場直到晚間10點都還聚集眾多遊客，周邊街道呈現出截然不同的「夜經濟」景象。