特斯拉上海廠長來投？小米：我們的廠長也很優秀，足矣

特斯拉上海超級工廠廠長宋鋼已離職，新東家隨後曝光。(取材自Ｘ平台)

近日有媒體稱，特斯拉 上海超級工廠生產製造副總裁、廠長宋鋼已離職，計畫加入一家目前正處在產能瓶頸的本土新興汽車品牌，有觀點認為是小米 汽車。而小米集團公關部總經理王化19日發文稱：「大家都在傳的宋廠長確實很好，不過我們小米汽車工廠的季廠長（季國偉）也很優秀，足矣！ 」疑似回應傳言。

觀察者網報導，宋鋼此前曾於通用汽車和福特汽車任職，並於2018年加入特斯拉，是特斯拉上海工廠的第一名員工。作為特斯拉的首座海外工廠，上海工廠於2019年1月開工建設。在宋鋼的帶領下，該工廠僅用一年時間就實現竣工投產。其後，上海工廠二期工程也由宋鋼領導，用於生產Model Y。

除此之外，宋鋼在擔任生產製造副總裁期間，還曾赴美國參與工廠建設及潛在設施的業務規畫，並曾參與特斯拉電池、電機團隊的建設與Megapack電池工廠的落地。該工廠計畫於2025年第一季度投產。截至目前，特斯拉上海工廠累計下線整車超過300萬輛，其中有三分之一用於出口海外。

而宋鋼的新東家隨後也被曝光，據財聯社等媒體報導，他將加入遠景科技集團（Envision Goup），擔任遠景集成供應鏈 高級副總裁。

遠景科技集團是一家全球領先的綠色科技企業，也是一家新能源系統解決方案提供商，旗下擁有專注於智能風電、儲能系統及綠氫解決方案的遠景能源、智能電池科技企業遠景動力、開發全球領先智能物聯操作系統的遠景智能，管理遠景 - 紅杉百億碳中和基金的遠景創投。遠景最近被「時代」列入「全球100家最具影響力企業」，並被冠以「綠巨人」的稱謂。