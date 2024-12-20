我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

特斯拉上海廠長來投？小米：我們的廠長也很優秀，足矣

中國新聞組／綜合報導
特斯拉上海超級工廠廠長宋鋼已離職，新東家隨後曝光。(取材自Ｘ平台)
特斯拉上海超級工廠廠長宋鋼已離職，新東家隨後曝光。(取材自Ｘ平台)

近日有媒體稱，特斯拉上海超級工廠生產製造副總裁、廠長宋鋼已離職，計畫加入一家目前正處在產能瓶頸的本土新興汽車品牌，有觀點認為是小米汽車。而小米集團公關部總經理王化19日發文稱：「大家都在傳的宋廠長確實很好，不過我們小米汽車工廠的季廠長（季國偉）也很優秀，足矣！ 」疑似回應傳言。

觀察者網報導，宋鋼此前曾於通用汽車和福特汽車任職，並於2018年加入特斯拉，是特斯拉上海工廠的第一名員工。作為特斯拉的首座海外工廠，上海工廠於2019年1月開工建設。在宋鋼的帶領下，該工廠僅用一年時間就實現竣工投產。其後，上海工廠二期工程也由宋鋼領導，用於生產Model Y。

除此之外，宋鋼在擔任生產製造副總裁期間，還曾赴美國參與工廠建設及潛在設施的業務規畫，並曾參與特斯拉電池、電機團隊的建設與Megapack電池工廠的落地。該工廠計畫於2025年第一季度投產。截至目前，特斯拉上海工廠累計下線整車超過300萬輛，其中有三分之一用於出口海外。

而宋鋼的新東家隨後也被曝光，據財聯社等媒體報導，他將加入遠景科技集團（Envision Goup），擔任遠景集成供應鏈高級副總裁。 

遠景科技集團是一家全球領先的綠色科技企業，也是一家新能源系統解決方案提供商，旗下擁有專注於智能風電、儲能系統及綠氫解決方案的遠景能源、智能電池科技企業遠景動力、開發全球領先智能物聯操作系統的遠景智能，管理遠景 - 紅杉百億碳中和基金的遠景創投。遠景最近被「時代」列入「全球100家最具影響力企業」，並被冠以「綠巨人」的稱謂。

另據36氪報導，宋鋼離職後，將由汽車與零件質量高級總監費文進接任。費文進負責的質量部門，與各段工藝都有接觸，熟悉生產全流程，本人也非常有幹勁。另一位候選人是上海工廠現任物流總監孫郝林。

特斯拉上海工廠。(取材自觀察者網／視覺中國圖)
特斯拉上海工廠。(取材自觀察者網／視覺中國圖)

特斯拉 小米 供應鏈

上一則

500萬粉主播月入不到5000？曝3年收入千萬 偷稅挨罰

下一則

余華英拐賣17童終審仍判死 料很快處決 才被見首次流淚

延伸閱讀

盜特斯拉專利技術開工廠 中國居民在紐約認罪判囚24個月

盜特斯拉專利技術開工廠 中國居民在紐約認罪判囚24個月
零排放車輛市場 各縣偏好品牌不同

零排放車輛市場 各縣偏好品牌不同
路透：川普團隊建議取消「車禍數據」通報 有利特斯拉

路透：川普團隊建議取消「車禍數據」通報 有利特斯拉
馬斯克直接受惠？路透：川普交接團隊擬取消自駕車禍數據

馬斯克直接受惠？路透：川普交接團隊擬取消自駕車禍數據

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
德國「英飛凌」公司表態，有意在中國晶圓廠生產晶片。（ 路透）

又一半導體大廠表態 德「英飛凌」有意在中生產車用晶片

2024-12-12 01:29

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事