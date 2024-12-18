區別對待學生？成都一中學設「學霸用餐區」被罵翻

四川成都石室成飛中學設置「學霸就餐區」，引發熱議。（取材自九派新聞）

中國成都一所中學近期設立學霸用餐區，引發關注，有網友質疑此舉區別對待學生。該所學校日前表示，此舉為獎勵考試表現優秀的學生，日常學生用餐並未分區，現已取消該作法，引以為戒。

九派新聞報導，有網友16日發文揭露四川成都石室成飛中學設置學霸用餐區。據網路上相關圖片顯示，該間中學餐廳的部分桌子上擺有「學霸就餐（用餐）區」字卡，該區的餐點與普通學生的餐點不同。

該校設立學霸用餐區引發中國網友熱議。不少人質疑，學校此舉是區別對待學生。有人說，「學習差不代表人品差，分數低不代表素質低，吃飯上還能區分出三六九等，誰想出來的餿主意」、「化分學生的行為不可取」；但也有網友有不同看法，認為有能力就會得到好的待遇沒問題，「有什麽不周的？想要環境好，自己努力」。

成都石室成飛中學工作人員隨後說明，此舉是每次月考後提供給優秀同學的獎勵，校方會贈予學生學校文創產品及一頓免費餐點；獎勵對象分別是單科第一、班級第一和進步第一的學生，「平時不這樣。只要考好就可以，不存在區別對待學生」。

隨著網路討論聲浪愈來愈大，石室成飛中學透過微信 公眾號表示，針對「石室成飛中學設置高一年級學霸餐」一事造成不良影響，表達愧疚之意。

石室成飛中學解釋，為激勵學生，學校給予在12月考試中表現優秀、進步明顯的高中學生一頓餐點獎勵，所以在16日中午時設立學霸區，但日常學生用餐並未分區。

石室成飛中學表示，此事反映出學校在落實素質教育工作中還有差距，對激勵學生的方式思慮不周全，對此帶來的不良影響認識不足，目前已整改取消。

石室成飛中學提到，珍惜並感謝社會各界的關心幫助，敬畏並誠懇接受各方監督，將引以為戒，深刻反思，堅持正確的育人理念，採取暖心務實的措施，關心關愛每一位學生健康成長。

公開資料顯示，石室成飛中學地處四川省成都市青羊區西航空新城核心區，其前身是航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司子弟學校。