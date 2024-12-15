我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣再創歷史新高 突破10.5萬美元 已連7周上漲

2025社安退休金計畫 有幾項改變

「1米大串」冰糖葫蘆怎麼吃 北京有商家繪製「吃法分解圖」

中通社／北京15日電
北京前門鮮魚口胡同一家冰糖葫蘆店窗口，店員正在製作1米大串冰糖葫蘆。(中通社)
北京前門鮮魚口胡同一家冰糖葫蘆店窗口，店員正在製作1米大串冰糖葫蘆。(中通社)

冰糖葫蘆與烤紅薯、糖炒栗子被很多中國人視為心中的「入冬三件套」。近來，1米長的冰糖葫蘆走熱，北京街頭常出現民眾舉著「1米大串」邊走邊吃，別有一番風味。

「1米長的冰糖葫蘆得預定，大約要等20分鐘。」14日，北京前門大栅欄鮮魚口胡同一家冰糖葫蘆售賣窗口，店員趙先生邊趕製「1米大串」冰糖葫蘆，邊回應正在排隊點單的顧客，一串剛掛好糖稀不久、被置於窗口顯眼處的「1米大串」已賣「脫銷」。

「最近很多人都來買，賣得好的話一天能售出十幾串。」店員趙先生介紹，店里現做的純山楂版「1米大串」每串49元（人民幣，下同），有33顆山楂果；水果版的每串59元，搭配山楂、青提、砂糖桔等應季水果。「我們賣得不算貴，其他地賣還有七、八十的。」不到一個小時，該店已售出兩單水果版「1米大串」。

只見店員先將洗淨的水果串在1米長、鉛筆般粗的竹籤上，後將一鍋白砂糖加水熬至焦糖色時，一次將糖汁均勻澆裹於串好的水果表面，反復兩遍，待糖稀冷卻後，點綴糖豆作的裝飾物，便可上架待售。店員介紹，澆糖稀過程2分鐘左右即可完成，不過澆得串數多了，胳膊也有點吃不消。

一位母親剛買完1米長水果糖葫蘆，就為自家小男孩拍照。只見小男孩雙手托著竹籤兩端，才勉強與「1米大串」同框，隨即吸引了來往行人的目光。拍照完畢，店員將這串「大家夥」分段拆下，分裝於兩個包裝盒才成功打包。

站著吃、舉著吃、互餵吃……「1米大串」糖葫蘆造型看著過癮，如何下嘴讓人好奇。有商家繪製「吃法分解圖」，為顧客花式享受冬日甜蜜打開思路。糖葫蘆愛好者曉曉特來解饞，表示，「酸甜可口，太有創意了，一次吃到爽，實現了糖葫蘆自由」。

「情緒價值妥妥到位，也是冬天拍照神器，很適合給朋友也帶一串。」前來打卡的范女士稱，買到1米長的糖葫蘆很開心，吃不完可以帶回家。不過，另有顧客表示「吃起來費勁」「吃著吃著（糖衣）就化了」「1米大串並非必需品，需謹慎下單」。

「走出5米有10個人問！」遊客小莫也表示，在前門購買完「1米大串」也成為街上的「顯眼包」（容易受到關注的人）。

但「1米大串」在京城「熱度不均」。海淀區探五哩商業街區的一位冰糖葫蘆店主說，目前店里1米長的糖葫蘆已下架，原因是受歡迎度不高，還不夠原料成本。「很多人買也就拍照打卡。和正常糖葫蘆比，（1米長的糖葫蘆）口味並沒有很獨特，反而容易裹糖汁不均勻。」該店店主說。

「每年都會火一樣，每樣都是火一陣。下一個會火的不知會輪到哪個。」前門一家冰糖葫蘆店店員小周說。

「1米大串」冰糖葫蘆的門店如雨後春筍般出現。(取材自齊魯晚報)
「1米大串」冰糖葫蘆的門店如雨後春筍般出現。(取材自齊魯晚報)

上一則

證券行業不景氣 年內中國證券從業者人數年減5%

延伸閱讀

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑
入住率低 中國養老機構註冊量5年減7成

入住率低 中國養老機構註冊量5年減7成
北京企業高層死於指定監視居住 警方撤案、家屬追責

北京企業高層死於指定監視居住 警方撤案、家屬追責
金融時報：中國上周大型軍演 引發台灣和美國不同解讀

金融時報：中國上周大型軍演 引發台灣和美國不同解讀

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58

超人氣

更多 >
愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去
4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞

4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護