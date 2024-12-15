「1米大串」冰糖葫蘆怎麼吃 北京有商家繪製「吃法分解圖」

北京前門鮮魚口胡同一家冰糖葫蘆店窗口，店員正在製作1米大串冰糖葫蘆。(中通社)

冰糖葫蘆與烤紅薯、糖炒栗子被很多中國人視為心中的「入冬三件套」。近來，1米長的冰糖葫蘆走熱，北京街頭常出現民眾舉著「1米大串」邊走邊吃，別有一番風味。

「1米長的冰糖葫蘆得預定，大約要等20分鐘。」14日，北京前門大栅欄鮮魚口胡同一家冰糖葫蘆售賣窗口，店員趙先生邊趕製「1米大串」冰糖葫蘆，邊回應正在排隊點單的顧客，一串剛掛好糖稀不久、被置於窗口顯眼處的「1米大串」已賣「脫銷」。

「最近很多人都來買，賣得好的話一天能售出十幾串。」店員趙先生介紹，店里現做的純山楂版「1米大串」每串49元（人民幣，下同），有33顆山楂果；水果版的每串59元，搭配山楂、青提、砂糖桔等應季水果。「我們賣得不算貴，其他地賣還有七、八十的。」不到一個小時，該店已售出兩單水果版「1米大串」。

只見店員先將洗淨的水果串在1米長、鉛筆般粗的竹籤上，後將一鍋白砂糖加水熬至焦糖色時，一次將糖汁均勻澆裹於串好的水果表面，反復兩遍，待糖稀冷卻後，點綴糖豆作的裝飾物，便可上架待售。店員介紹，澆糖稀過程2分鐘左右即可完成，不過澆得串數多了，胳膊也有點吃不消。

一位母親剛買完1米長水果糖葫蘆，就為自家小男孩拍照。只見小男孩雙手托著竹籤兩端，才勉強與「1米大串」同框，隨即吸引了來往行人的目光。拍照完畢，店員將這串「大家夥」分段拆下，分裝於兩個包裝盒才成功打包。

站著吃、舉著吃、互餵吃……「1米大串」糖葫蘆造型看著過癮，如何下嘴讓人好奇。有商家繪製「吃法分解圖」，為顧客花式享受冬日甜蜜打開思路。糖葫蘆愛好者曉曉特來解饞，表示，「酸甜可口，太有創意了，一次吃到爽，實現了糖葫蘆自由」。

「情緒價值妥妥到位，也是冬天拍照神器，很適合給朋友也帶一串。」前來打卡的范女士稱，買到1米長的糖葫蘆很開心，吃不完可以帶回家。不過，另有顧客表示「吃起來費勁」「吃著吃著（糖衣）就化了」「1米大串並非必需品，需謹慎下單」。

「走出5米有10個人問！」遊客小莫也表示，在前門購買完「1米大串」也成為街上的「顯眼包」（容易受到關注的人）。

但「1米大串」在京城「熱度不均」。海淀區探五哩商業街區的一位冰糖葫蘆店主說，目前店里1米長的糖葫蘆已下架，原因是受歡迎度不高，還不夠原料成本。「很多人買也就拍照打卡。和正常糖葫蘆比，（1米長的糖葫蘆）口味並沒有很獨特，反而容易裹糖汁不均勻。」該店店主說。