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英語對白超過50%…中紀錄片「里斯本丸沉沒」 無緣奧斯卡

中國新聞組／北京15日電
紀錄片「里斯本丸沉沒」在舊金山舉行免費公映。（圖／主辦方提供）
紀錄片「里斯本丸沉沒」在舊金山舉行免費公映。（圖／主辦方提供）

中國紀錄片「里斯本丸沉沒」報名角逐明年3月舉行的「第97屆奧斯卡金像獎」最佳國際影片，近日卻因不符合「英語對白不能超過50%」規定，未獲得該獎項參評資格。對此，該片導演方勵回應表示，這個結果讓他很驚訝，也覺得奧斯卡的這項評選結果理由是「胡扯」；自己拍電影不是為了奧斯卡，是為了觀眾，是為了（戰俘和營救者的）家人。

「第97屆奧斯卡金像獎」提名名單於明年1月公布，但日前，各國報名角逐最佳國際電影的提名上，中國以紀錄片「里斯本丸沉沒」報名資格便未入選。據香港01引述「The Hollywood Reporter」報導，此消息獲奧斯卡主辦單位美國影藝學院證實。

奧斯卡主辦單位美國影藝學院指出，中國提交的候選電影「里斯本丸沉沒」，因為不符合最佳國際電影提名要求，影片英語對白不可以多過一半，故被取消資格。

由於該片是在限期前一日報名，換言之有關方面沒有時間交出另一部電影作候補，故今年中國地區的提名電影將從缺。雖然無緣競逐最佳國際電影，但報導指仍有機會角逐最佳紀錄片的入圍資格。

北京青年報報導，「里斯本丸沉沒」導演方勵對此表示，在被送選時驚訝了一次，第二次驚訝是—「當委員會告訴我英語對白超過了50%，我說胡扯，因為對白只有40%，別的是畫外音旁白，英國人讀文件、讀信件，那不叫對白。他們把這算成對白了，很可惜」。

方勵並稱：「我拍電影不是為了奧斯卡，是為了觀眾，是為了（戰俘和營救者的）家人。」

電影「里斯本丸沉沒」還原了二戰時期運送英軍戰俘的日本貨船「里斯本丸」沉沒前後的歷史真相，回溯了舟山漁民冒死營救落水盟軍的英勇事跡。

導演方勵。(取材自九派新聞)
導演方勵。(取材自九派新聞)

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