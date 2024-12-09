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被虐待？廣州動物園鱷魚瘦成「餓魚」 業者回應了

中國新聞組╱綜合報導
廣州動物園過去一隻老虎也被網民發現身形瘦弱如狗，甚至食草為生。(視頻截圖)
廣州動物園過去一隻老虎也被網民發現身形瘦弱如狗，甚至食草為生。(視頻截圖)

近日有網友注意到，廣州動物園內有一條鱷魚瘦得皮包骨頭，狀況堪憂，廣州動物園回應稱，的確有一條鱷魚因腸胃炎比較瘦，已在處理此事。

極目新聞報導，事實上，廣州動物園這條骨瘦如柴的鱷魚並非第一次被人關注，今年6月、7月、12月分別有不同的網友發布了關於這條鱷魚的視頻，也有網友解釋稱，這條鱷魚之所以骨瘦如柴，是因為受到寄生蟲感染，並非受到虐待。

廣州動物園工作人員對此回應，的確有一條鱷魚因腸胃炎比較瘦，目前已在治療當中，關於這條鱷魚的情況也已反饋至園內負責的部門，正在處理此事，之後園方還將多加關注。

不過也有網友在評論區發照片稱，去年這條鱷魚體態並非如現在瘦骨如柴，「想用牠好好賺錢還不想讓牠好好吃飯，看來底層群體是一樣的、「去年去看還不是這樣的，照現在這樣再熬熬直接能做皮鞋了」；還有人說，在廣州動物園看到許多動物，都無精打采、很瘦。不過也有人解釋，廣州動物園是動物界的「養老院」，是公益動物園，會收養許多受傷，或者曾在馬戲團表演的動物。

除了鱷魚之外，2023年，廣州動物園也因一隻體態瘦弱的華南虎吃草而被關注。據廣州動物園解釋，華南虎由於近親繁殖等原因體型偏瘦，動物園提供的食物一直都是保質足量，吃草則是為促進腸道蠕動，將不好消化的東西帶出去。

廣州動物園一條鱷魚被網民發現瘦成皮包骨，慘變「餓」魚。(視頻截圖)
廣州動物園一條鱷魚被網民發現瘦成皮包骨，慘變「餓」魚。(視頻截圖)

動物園 養老院

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