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台人館長帶領南京雲錦博物館轉虧為盈 老匠人加薪三倍

記者謝守真／南京即時報導
南京雲錦博物館館長是來自台灣的簡名偉。(記者謝守真／攝影)
南京雲錦博物館館長是來自台灣的簡名偉。(記者謝守真／攝影)

江蘇南京雲錦博物館過去曾經歷連續10年虧損，加上老匠人不斷流失，出現營收與文化面臨失傳的危機，然而，在一名來自台灣的「80」後簡名偉接任館長之後，他秉持著文化傳承要能自我造血的信念，短短幾年，帶領南京雲錦博物館轉虧為盈，把營業額體量擴增至現在的人民幣1億元（下同，約1373萬美元）左右，同時，還將旗下匠人的月薪從3,000元(約412美元)增至1萬元(約1374美元)左右。

南京雲錦博物館始建於1982年，當時命名為「中國織錦工藝陳列館」，後改名為「南京雲錦博物館」，與「南京雲錦研究所有限公司」同屬一個管理團隊，是中國國家二級博物館。

簡名偉受訪時表示，從小就喜歡歷史、文化，加上曾在澳洲攻讀工商管理並選修藝術跟奢侈品管理，所以研究所畢業後，就從事中華文化相關的工作。4年前，以台灣文化專業人才的身份，被引進到南京雲錦博物館擔任館長，肩負起南京雲錦的重責大任。然而，他稱，在其接任的前10年，博物館年年虧損，扭虧為盈也成為他的重要任務之一。

簡名偉回憶，剛上任時看到財報發現，匠人的月薪一個月才3,000元左右，「這在南京要怎麼租房子」。他當下便下定決心，如果真的要愛惜中華文化，就必須要讓中華優秀傳統文化能被更好的保護與傳承，才能吸引更多的年輕人願意來學此項傳統技藝。「文化一定要成為產業，要有一定的自我造血能力，才不只是每年等著國家跟政府的補助。」

簡名偉解釋，雲錦是中國的十大奢侈品之一，迄今約1600年歷史，所以不論是在對於雲錦文化的商業管理或是市場化，把雲錦變成世界有影響力的文化之外，還要將它變成一個有影響力的品牌，用文化行銷全球。而文化要能傳承，就要能自我造血，「不能只仿古，我們守正，也要創新」，要讓它走入尋常老百姓的生活當中代代相傳，不是停留在博物館的古文物裡，而這就離不開產業化與市場化。

簡名偉續稱，這四年來，他持續不斷活化雲錦文化，藉助科技和青年的力量，打造各式文創，有工藝品、日常用品等，並且透過藝術資源整合，將雲錦與海內外各種品牌進行跨界合作，將雲錦皇家織造工藝的高端與精湛，與當代人們追求生活品質的概念結合，把營業額體量從當時的2,000萬元擴增至現在的1.2億元，匠人的月薪也增長到1萬左右。

據館方品牌主管透露，目前，南京雲錦博物館已和奢侈品牌Gucci、歐洲豪車品牌BMW等高端品牌企業合作，接下來，還將與奢華鐘錶品牌寶璣、時裝品牌Teenie Weenie的童裝、女裝或其他服飾品牌有相關合作，想讓大家看到雲錦其實是多變而且是可變的樣貌。

南京雲錦博物館館長簡名偉稱，接任的四年來，持續藉助科技和青年的力量，打造各式文創...
南京雲錦博物館館長簡名偉稱，接任的四年來，持續藉助科技和青年的力量，打造各式文創，有工藝品、日常用品等，並透過藝術資源整合，將雲錦與海內外各種品牌進行跨界合作，匠人的月薪從過去的人民幣3,000元漲至1萬左右。(記者謝守真／攝影)

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