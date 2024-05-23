北大開設「減肥神課」 最高紀錄有學生一學期減重這麼多

北科大的夏日減脂營開課。（取材自北京青年報）

研究數據顯示，中國大學生身體素質或呈現下降趨勢，其中，男生超重和肥胖的比例較高。為協助大學生減重 ，緩解身材焦慮，「燃燒我的卡路里」的風吹進了大學課堂。北京大學就開設了「減肥神課」，不僅幫三分之一的學生成功減重5%以上，最高紀錄有同學一學期減重30斤。北京科技大學的夏日燃脂營最近也正式開營，開放報名僅10分鐘就破千人。

據北京青年報報導，北科大的夏日燃脂營火爆異常，經過篩查和身體成分測試，1000餘名報名者中，有300人的BMI指數超過25，符合入營標準，但因場地和人員設備限制，正式營員最終確定為68人。

5月16日晚上，在北科大的田徑場上，夏日燃脂營的同學們在教練帶領下開始了第一次集體訓練。由曾指導過多名奧運 冠軍的北科大體育部教師宋智全擔任教練，第一次課程是難度適中的間歇訓練。「整堂課包括拉伸、有氧操、間歇力量訓練等不同部分，每個動作都有降階版本，如果營員做不了跳躍動作，就可以改為對關節 壓力小的降階版本。」

北大的減肥課。（取材自北京青年報）

今年秋天，北科大的減脂營將正式轉為該校的體育課，課程包含體能訓練、運動生理學、體育保健與運動康復、運動心理學等，幫助北科大學子塑造身形，提升身心健康。

而早在北科大的夏日燃脂營開營前，面向北大學子開設的「體能提升：運動與膳食」減肥課在2022年秋季學期就已開課，還是體育必修課之一。2023年秋進入北大讀書的侯曉陽，彼時身高1米85、體重220斤，BMI達到32，屬於「肥胖」，沒想到經過一學期的減重課，自己能甩掉30斤，還成了這門課目前的減重紀錄保持者。

北大的減肥課自2022年秋季學期開課後，短短一年多就成了該校的熱門課程，即使增加一個班次，不少學生還是「搶」不到這門課。該課程是北京大學體育教研部第一門由不同專業教師共同完成的課程。共分為理論講授、運動訓練和實踐討論三部分。

參加的學生們還必須學習如何算出自己碗裡飯的熱量。23級本科生樓宇乾身高175cm，體重85kg的他，BMI指數約為26，上了這門課之後，「現在每次走進食堂，我都會不自覺地去估算食物的熱量，這成了一種習慣。」一名同學說，「「紅燒茄子飯簡直就是『大慶油田』要避免。」「減重要七分吃，三分練。」

減重，靠的是「管住嘴，邁開腿」。具體怎麽操作？團隊三位老師之中，運動心理學博士李丹陽她在團隊中負責運動心理輔導。李丹陽說，減脂營報名者還需填寫一份名為「胖負面身體自我」問卷，指個體對身體的消極認知、情緒體驗及行為調控，減脂營會幫助這些營員們從心理上接納自己的身體從而健康生活。