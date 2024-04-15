時速400公里 中國最快高鐵CR450年內出廠

由國鐵集團100%自研的CR450最快將在今年內下線出廠。（央視截圖）

中國高鐵持續研發新技術及新產品，官媒報導，由中國國鐵集團主導實施100%自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準高鐵發展未來，努力實現更高速度商業營運的關鍵措施。消息透露，CR450最快將在今年內出廠，其營運時速亦將由每小時350公里提升至400公里。

據央視報導，CR450動車組最快將於今年正式下線（出廠），它將原有營運速度由每小時350公里提升至400公里。CR450使用永磁、鎂合金、碳纖維等新材料，滿載重量可望從500多噸降至460多噸，實現「瘦身」。

報導指出，CR450牽引系統的永磁電機是首次應用在中國商業運作的高鐵列車上。工作狀態下帶電在2千伏以上，轉數每秒100轉，功率提高14.5%。

CR450動車組並採用大量碳纖維複合材料，相比傳統材料密度更低，具有輕量化、高強度、耐高溫 、抗疲勞等一系列技術優勢，有利於車輛減重 、提速和降低能耗。

中國國鐵集團今年1月召開工作會議時曾透露，今年將完成CR450的樣車製造並進行型式試驗，這顯示中國三年前啟動的CR450技術創新計畫取得突破。

中國高鐵動車組目前營運最高時速為350公里，由復興號CR400AF和CR400BF運行。CR450代表其最快穩定速度能達到450公里，運行時速則將維持在400公里。

國鐵集團曾指出，CR450創新工程預計2025年投入使用。若以最高速450公里計，未來北京到上海只要2.5小時。