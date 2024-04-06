我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地震自救3步驟 固定自己、保護頭頸、扶固定物

布碌崙班森賀86街遊民所悄然開建 華社逼停施工

人形蜈蚣？健身怪招「鱷魚爬」號稱有益腰椎 醫警告特定族群別做

中國新聞組／北京6日電
健身團成員在做「鱷魚爬」。(取材自上游新聞)
健身團成員在做「鱷魚爬」。(取材自上游新聞)

近日，江蘇、浙江、湖南等地出現「鱷魚爬」團體，其中，蘇州一健身團隊在公園練習「鱷魚爬」的影片一度登上熱搜，由於特殊動作引發熱議，有網民稱之為「人形蜈蚣」。該團隊稱「鱷魚爬」對腰椎有好處，已堅持三年。醫學專家則表示，有助增強核心力量，但高血壓、心腦血管等疾病者應慎做。

據上游新聞、極目新聞報導，所謂的「鱷魚爬」，就是人趴在地上，用四肢著地往前爬行，像是鱷魚行走的方式。蘇州一個健身團拍下了數十人穿著一樣的運動服、戴著手套，接龍一般地在張家港香山景區內「鱷魚爬」的影片，團員們動作整齊地一邊前進，一邊喊口號「呼、哈、左手呼、右手哈」。這支影片獲得了上百萬的點讚量和上千萬瀏覽量。

朱先生的抖音。(取材自上游新聞)
朱先生的抖音。(取材自上游新聞)

該健身團團長是今年55歲的朱先生，他從2021年開始從事「鱷魚爬」運動，目前健身團成員已有80人左右。朱先生說，平時大約三四十人出團，在山上健身一個小時，而「鱷魚爬」只是其中一個環節，一天做兩次，每次大概持續50秒到1分鐘。

朱先生介紹，他的團隊中年齡最大的已經71歲，最小的是90後，八成的團員都有工作在身，每天早上6時多就開始鍛鍊。

健身團成員不僅有老人也有90後。(取材自上游新聞)
健身團成員不僅有老人也有90後。(取材自上游新聞)

除了蘇州，在浙江、湖南等地也出現了類似健身團體，但這動作是否真的能鍛鍊身體？朱先生2022年時曾在央視健康節目上表示，他諮詢過骨科醫師，稱「鱷魚爬」有助改善腰椎間盤突出。

北京大學第三醫院脊柱外科副主任醫師陳欣表示，「鱷魚爬」對增強核心力量和關節穩定性是有幫助的，但有陳舊性肩關節退行性病變、肩袖損傷、下肢關節炎的老年人，不建議做這個動作。

武漢市第四醫院康復醫學科主治醫師許德龍則說，「鱷魚爬」類似於動態版四點支撐，相較於直立訓練，可以減輕腰椎的負擔，但不適合老年人、體重偏大、腕關節、髖關節有問題的人。

北京大學第三醫院心內科主任醫師徐順霖也警告，「鱷魚爬」會給心臟帶來很大壓力，不適合有高血壓、糖尿病、心腦血管動脈硬化或做過心臟支架的人。

除了「鱷魚爬」，朱先生還發明了進階的「望月爬」，號稱可以幫助緩解腰椎、頸椎。

對於這項新興運動，網民有的認同有的嘲笑，有人認為這些人的確看起來挺健康的，但更多人嘲諷這運動看起來像電影「人形蜈蚣」(The Human Centipede)或邪教，還有人笑稱「首先鍛鍊的是臉皮」。

關節 高血壓 骨科

上一則

手機「銷號」等於出賣自己？網憂洩隱私

下一則

江蘇男夢見7個號碼 隔天買彩票…真中大獎

延伸閱讀

沒有時間健身? 鹿晗腹肌消失 網：肉肉好可愛

沒有時間健身? 鹿晗腹肌消失 網：肉肉好可愛
薄薄的一片…鹿晗腹肌消失 網友：可愛的肉肉

薄薄的一片…鹿晗腹肌消失 網友：可愛的肉肉
裸體重訓效果好？ 這對夫妻包場全裸健身被罵翻

裸體重訓效果好？ 這對夫妻包場全裸健身被罵翻
湖南同鄉會換屆典禮 劉運疇接棒

湖南同鄉會換屆典禮 劉運疇接棒

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

2024-03-30 07:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低
從報到櫃台到登機門得走20分鐘？走最久的5個美國機場

從報到櫃台到登機門得走20分鐘？走最久的5個美國機場