人形蜈蚣？健身怪招「鱷魚爬」號稱有益腰椎 醫警告特定族群別做

健身團成員在做「鱷魚爬」。(取材自上游新聞)

近日，江蘇、浙江、湖南等地出現「鱷魚爬」團體，其中，蘇州一健身團隊在公園練習「鱷魚爬」的影片一度登上熱搜，由於特殊動作引發熱議，有網民稱之為「人形蜈蚣」。該團隊稱「鱷魚爬」對腰椎有好處，已堅持三年。醫學專家則表示，有助增強核心力量，但高血壓 、心腦血管等疾病者應慎做。

據上游新聞、極目新聞報導，所謂的「鱷魚爬」，就是人趴在地上，用四肢著地往前爬行，像是鱷魚行走的方式。蘇州一個健身團拍下了數十人穿著一樣的運動服、戴著手套，接龍一般地在張家港香山景區內「鱷魚爬」的影片，團員們動作整齊地一邊前進，一邊喊口號「呼、哈、左手呼、右手哈」。這支影片獲得了上百萬的點讚量和上千萬瀏覽量。

朱先生的抖音。(取材自上游新聞)

該健身團團長是今年55歲的朱先生，他從2021年開始從事「鱷魚爬」運動，目前健身團成員已有80人左右。朱先生說，平時大約三四十人出團，在山上健身一個小時，而「鱷魚爬」只是其中一個環節，一天做兩次，每次大概持續50秒到1分鐘。

朱先生介紹，他的團隊中年齡最大的已經71歲，最小的是90後，八成的團員都有工作在身，每天早上6時多就開始鍛鍊。

健身團成員不僅有老人也有90後。(取材自上游新聞)

除了蘇州，在浙江、湖南等地也出現了類似健身團體，但這動作是否真的能鍛鍊身體？朱先生2022年時曾在央視健康節目上表示，他諮詢過骨科 醫師，稱「鱷魚爬」有助改善腰椎間盤突出。

北京大學第三醫院脊柱外科副主任醫師陳欣表示，「鱷魚爬」對增強核心力量和關節 穩定性是有幫助的，但有陳舊性肩關節退行性病變、肩袖損傷、下肢關節炎的老年人，不建議做這個動作。

武漢市第四醫院康復醫學科主治醫師許德龍則說，「鱷魚爬」類似於動態版四點支撐，相較於直立訓練，可以減輕腰椎的負擔，但不適合老年人、體重偏大、腕關節、髖關節有問題的人。

北京大學第三醫院心內科主任醫師徐順霖也警告，「鱷魚爬」會給心臟帶來很大壓力，不適合有高血壓、糖尿病、心腦血管動脈硬化或做過心臟支架的人。

除了「鱷魚爬」，朱先生還發明了進階的「望月爬」，號稱可以幫助緩解腰椎、頸椎。

對於這項新興運動，網民有的認同有的嘲笑，有人認為這些人的確看起來挺健康的，但更多人嘲諷這運動看起來像電影「人形蜈蚣」(The Human Centipede)或邪教，還有人笑稱「首先鍛鍊的是臉皮」。