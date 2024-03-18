700萬粉絲網紅曬稅單繳稅近億 網友：這麼好賺？

坐擁774萬粉絲的抖音網紅「潘雨潤PanYR_」。（取材自微博）

當網紅賺錢，尤其是一些頭部網紅，但很少有人會主動曝光自己的收入，不過，坐擁774萬粉絲的抖音 網紅「潘雨潤PanYR_」，日前公開自己所得稅納稅紀錄，金額高達9503萬元（人民幣，下同）。有網友評論稱：「我沒瞎吧，這個博主交了接近一個億的稅！只是稅！」

抖音網紅「潘雨潤PanYR_」曬稅單。（取材自新聞坊）

新聞坊報導，潘雨潤表示，「2015年我開始錄短視頻，其實我長得並不算特別漂亮，黑照醜照也挺多，家境學歷非常一般，十足的普通人。但因學習較好，再加上後天我挺努力的，所以只要肯花時間精力就能拿到結果，而且需要正確的系統，都是有方法論的。」

對於在八年裡「實現財富自由」，潘雨潤表示將會通過系列視頻講述自己這些年做過那些努力，並表示絕不做知識付費、絕不推薦和出售理財產品。

公開資料顯示：潘雨潤此前為美妝博主，突然自曝交稅近1億，相關話題也一度衝上微博 熱搜，引起網友熱議。

潘雨潤表示，交稅是每個公民應盡的義務，自己從來都是頂格交，不做任何「合理避稅」。

對此，不少網友表示驚訝，「當網紅博主竟然能賺這麽多！」有熟悉潘雨潤的網友表示：「她是初代網紅，已經入行多年了，的確很受歡迎。」更多網友表示支持，「只要正常交稅，就沒問題！」