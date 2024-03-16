新穎介紹工科 女博導「說唱教課 」在抖音紅了

課堂上的賈穗子。(取材自紅星新聞)

中國地質大學博士生導師賈穗子在課堂上唱rap（說唱）等視頻，在抖音 得到關注；創作的「自我介紹」、「工科女」兩條短視頻，用來吸引碩博生報考，在網上也獲得了不少學生點讚。

紅星新聞報導，賈穗子說，在課堂上搞說唱，是希望用這種形式加深學生們對關鍵知識點的印象。她會要求學生帶著筆和紙上課，並在課堂上做大量的板書，帶學生深入理解歌詞裡提到的知識點；教學成果的考核則是通過在課堂上帶著學生們做題進行。

賈穗子把這套模式稱作對高中教育方法的模仿。說唱的技能，也被投入到了招生工作中。3月7日，賈穗子發布一條短視頻「工科女」，以說唱形式，介紹工科女性的生活狀態，希望有學生了解她並報考她的碩博，被不少學生點讚。

有網友質疑她是不是想「當網紅」，賈穗子表示，自己只是希望透過這些新穎的形式，吸引學生的興趣，輔助自己做好教學。至於網上的評價和質疑，她「並不會在乎」。

賈穗子做牆體實驗。(取材自紅星新聞)

賈穗子說，音樂是她最主要的消遣方式。在科研之餘，要顧及家庭，還要投注到自己感興趣的鄉村建設議題中去，實在沒有餘裕去發展更多愛好。

賈穗子現在的研究方向，主要是嚴土工程和裝配式組合結構兩個領域，最近還在嘗試涉及AI 的跨學科應用，都是標準的工科類課題。她回憶，自己很小的時候就對土木產生了興趣。作為工科方面的女性青年科研工作者，賈穗子也曾感受過來自性別的壓力，好在，她所在的學科領域有不少基金在申請條件上給了女性年齡限制上的適當放寬，另外，學校也會對女性教職工在政策上給予支持。