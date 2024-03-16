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央視打假 5萬元聽花酒薄荷提取 梅干扣肉用淋巴肉

中國新聞組／北京16日電
央視年度「3‧15」晚會再揭多起食安及消費者權益問題。(央視截圖)
央視年度「3‧15」晚會再揭多起食安及消費者權益問題。(央視截圖)

央視年度「3‧15」晚會昨再揭多起食安及消費者權益問題，其中包括一瓶5萬多元人民幣（約6948美元）號稱能回春的聽花酒，所謂高科技竟只是薄荷提取物；預製菜「梅菜扣肉」用的竟是廉價劣質淋巴肉等。有網民肯定央視3‧15打假，但也有人譏央視是挑軟柿子「假打」，因為唯一被踢爆的大牌只有寶馬。更多網民質疑央視至昨天才揭露早掌握的食安問題，晚會猶如作秀。

昨天是「3‧15」國際消費者權益日，央視照例舉辦「3‧15」晚會揭發消費陷阱，今年晚會揭發「主板機黑灰產業鏈」、「不防火的防火玻璃」、「滅不了火的滅火器」、「梅菜扣肉原料是劣質槽頭肉」、「賣5萬多元的聽花酒」、「婚戀平台利用焦慮收割消費者」、「令人不安的寶馬傳動軸異響」、「同程金融App禮品卡套路」等案例。

其中引來熱議的聽花酒，據央視報導，記者探訪發現，聽花酒標準裝售價5860元，精品裝售價達5萬8600元，昂貴價格令人吃驚；店內廣告稱這款酒具提升免疫力、保障男性勃起功能等功效，其總部及店內人員並稱聽花酒的健康性有國際專利，其中的涼味劑就是常見薄荷提取物。

而在安徽省阜陽市，央視記者接到舉報稱當地有個別企業用未經嚴格處理且批發價一斤僅三元的槽頭肉（淋巴肉）製作梅菜扣肉預製菜，並直擊了廚先生食品有限公司工人將加工好的槽頭肉切片並裝碗封裝。

另一個被揭案例是有寶馬530Li車主反映稱，車底頻頻傳出異響，汽車R擋和D擋切換過程中，傳動系統發出尖銳的摩擦聲和金屬撞擊聲。央視記者走訪全國多家寶馬4S店，寶馬4S店維修人員稱更換傳動軸可以，退車或者換車，他們做不到。

上述三起被揭露情況都在晚會後連夜獲得了「迴響」。上交所向聽花酒所屬企業青海春天發出監管函，聽花酒產品在多個電商平台已被下架；廚先生生產的「郜小廚」梅菜扣肉已被下架，當地查封了廚先生並由警方傳喚其法人代表，國家市場監督管理總局也隨即開展「嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動」；寶馬中國則回應，傳動軸異響不影響行駛安全，但願承擔所有相關維修費用。

對於今年的「3‧15」晚會，不少網民肯定央視打假，但也有人認為「沒打到痛處」，因為大牌只有寶馬，質疑央視挑軟柿子吃，且每年主題愈來愈不勁爆，已流於形式。

更多人質疑，「有食安問題的不應該一有檢測結果就立馬通報嗎？就等著這天開表彰大會呢？當老百姓是什麽？」、「每年要到了315這天才能知道我們平時吃的沒啥好東西，這一年都在幹啥了」。還有人嘲諷，「剛剛打電話問過315了，他們說我現在的窮苦日子不是假的」。

央視年度「3‧15」晚會踢爆預製菜「梅菜扣肉」用的竟是廉價劣質淋巴肉。(央視截圖...
央視年度「3‧15」晚會踢爆預製菜「梅菜扣肉」用的竟是廉價劣質淋巴肉。(央視截圖)

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