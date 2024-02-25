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去年營收249億人民幣 瑞幸超越星巴克 成中國咖啡一哥

記者林宸誼／綜合報導
中國白領近幾年紛紛從星巴克改喝瑞幸咖啡。左至右為星巴克、瑞幸咖啡LOGO。(記者林宸誼／攝影)
中國白領近幾年紛紛從星巴克改喝瑞幸咖啡。左至右為星巴克、瑞幸咖啡LOGO。(記者林宸誼／攝影)

備受中國業內關注的瑞幸咖啡公布2023年財報，雖然中國現磨咖啡市場在2023年陷入新一輪激烈競爭，但瑞幸咖啡全年營收249億元(人民幣，下同，約34.8億美元)，年增87.3%。相較星巴克中國2023財年（2022年10月到2023年9月）總營收30億美元，以財年總營收比較，瑞幸咖啡營收規模已經超過星巴克中國。

第一財經日報報導，瑞幸咖啡董事長郭謹一表示，2024年瑞幸仍計畫在關注門市利潤表現的同時，繼續加密高線城市門市數量，並透過聯運模式加速拓展下沉市場（三線以下城市），擴大市占，預計2024年瑞幸咖啡門市數將突破2萬家。

瑞幸咖啡去年營收大幅成長，一方面來自於展店的提速。2023年瑞幸咖啡的展店速度明顯加快，全年淨新開門店8034家，年增97.8%。截至2023年末，瑞幸的門市總數達到了1萬6218家，其中包括了30家新加坡門市，自營門市數達1萬0598家，還有5620家聯營門市。

另一方面，瑞幸營收成長也來自於產品拉動。2023年瑞幸咖啡推出了102款新品，有8款產品銷量超過1億杯。此前瑞幸咖啡與茅台推出的醬香拿鐵，去年銷售超過4583萬杯，單品銷售額超過9億元。

兩因素帶動下，瑞幸咖啡2023年月均交易顧客數為4837萬人次，較2022年的2159萬成長了124.1%。值得注意的是，2023年也是近年來咖啡業最為競爭激烈的一年，持續全年的價格戰和開店大戰讓產業火藥味十足。

從2023年2月開始，庫迪咖啡掀起了新一輪9.9元咖啡價格大戰，中小咖啡品牌也紛紛跟進，6月時瑞幸咖啡也啟動了新一輪9.9元每周咖啡回饋活動，也被市場解讀為回敬庫迪咖啡等競爭對手的低價競爭。

同時，伴隨著咖啡賽道的再次轉熱，2023年中國咖啡市場也迎來新一輪加盟擴店潮，包括瑞幸、庫迪，星巴克，以及部分新茶飲旗下的咖啡品牌都加快了拓店進程。

咖啡 星巴克 新加坡

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