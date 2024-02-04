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劉強東老家就業率100% 有文化、沒文化的全進京東

記者林宸誼／綜合報導
江蘇省宿遷市來龍鎮光明村黨支部書記說，劉強東為老家6000多人找到工作，「有文化、沒文化的，全部都進入京東」。（取材自快科技）
江蘇省宿遷市來龍鎮光明村黨支部書記說，劉強東為老家6000多人找到工作，「有文化、沒文化的，全部都進入京東」。（取材自快科技）

網路巨頭京東集團董事局主席劉強東，為江蘇省宿遷市來龍鎮老家光明村6000多人找到工作，就業率竟達到100%，因為「有文化、沒文化的，全部都進入京東」。

來源：YouTube

快科技報導，劉強東近日為老家1300多戶村民，送去1000多件羽絨服和京東超市堅果禮盒的特別年貨。在領取現場，村民們稱劉強東為「大強子」，並對他的善舉表示由衷的感謝。

村支部書記激動地表示，光明村共有6000多人，常駐人口特別少，為什麼這麼少，主要是劉強東解決了鄉親們的就業，村裡的就業率達到了100%。「有文化，沒文化的，全部進入京東」。

這已經不是劉強東第一次給老家鄉親送年貨了。公開報導顯示，早在2015年春節，劉強東就曾帶妻子章澤天回到老家，給全村650多名60歲以上的老人發了每人1萬元人民幣（約1400美元）的春節特別紅包。

2018年春節，劉強東也為當時全村的800多戶人家送去春節大禮包，雞鴨魚肉、家電生活用品，樣樣齊全。

劉強東出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上初中、在宿遷市上高中。

在大學時代之前，劉強東的生活和成長一直沒有離開過農村，這讓他從小與鄉親們結下了深厚感情。

劉強東曾在公開場合表示，他上大學時全村為他湊了76個雞蛋和500元人民幣。這段經歷讓劉強東始終銘記。他說，鄉親們的幫助是他走向世界的本錢。

就業 章澤天 雞蛋

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