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「人人學打摜蛋」宜昌1校列寒假作業 校方稱獲長家同意

中國新聞組／北京30日電
天問教育集團的摜蛋撲克。（取材自南方都市報）
天問教育集團的摜蛋撲克。（取材自南方都市報）

撲克牌「摜蛋」遊戲，這兩年蔚為流行，湖北宜昌天問教育集團近日倡導寒假「人人學會打『摜蛋』」，並將此定為新學期校本課程，引發廣泛關注。

南方都市報報導，「宜昌天問教育集團」日前在微信公眾號「學術天問」發文稱，這個寒假，天問教育集團布置了一項特殊的寒假作業--人人學會打「摜蛋」。摜蛋計畫也被定為新學期的校本課程。新學期開學後，也將利用體育科技節等活動，在各學部、各年級、各班師生之間組織摜蛋比賽。

文章也稱，「為了更好地落實『雙減』，孩子和家人在雙休、節假日、春節期間一起練習摜蛋，在這樣健康的娛樂活動中，體驗特殊的親子時光，能夠培養良好的親子關係，減少長輩與其他人打牌賭博的機會，促進家庭和諧，促進社區文明。」

摜蛋被定為學校校本課程，引發網友熱議。有人認為，這是「益智遊戲」 ，「刷手機以外多一個選項」，也有人擔憂會上癮影響學習。

對此，天問教育集團相關負責人表示，今年恰逢集團20周年校慶，學校設計了一批印有校慶吉祥物的撲克牌文創產品，放寒假之際，給學生和教師每人發放了摜蛋撲克牌。

負責人表示，摜蛋計畫「前期有調查，後面有規畫。徵集了家長意見，多數家長是同意和支持的。」並說，新學期開設的相關校本課程，「不是必修課，只是興趣課，並不是強制的，各個學部、各個年級根據實際情況自主開展。」

該集團夷陵天問學校一名老師說，寒假前收到相關通知，目前老師也在學習摜蛋。

根據國家體育總局介紹，摜蛋是起源於江蘇淮安（原南閘鎮）的一種撲克牌遊戲，具有很強的娛樂性、參與性、觀賞性、科學性和競技性，能提高人的記憶力、判斷力、分析力和合作意識。

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