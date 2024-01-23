山西「村晚」直播 老鼠娶親等非遺技藝上陣 800萬人線上看

村民們在表演節目「老鼠娶親」。（取材自新華網）

農曆臘月初十，山西省臨汾市堯都區劉村鎮泊莊村的大戲台前，人頭攢動，鑼鼓、舞龍、嗩吶…各種鄉村非遺技藝在戲台上輪番展示，現場還搭起直播設備，為現場村民和近800萬網民奉上了一場精采的「村晚」演出。

新華社報導，非遺系列表演是本場「村晚」的主打節目，鑼鼓「秦王點兵」、鼓樂表演「老鼠娶親」、龍獅鬧村晚……這些節目極具鄉土特色，演員、劇務、導演全部由本地村民自己擔任。幾百村民圍在戲場裡，興致勃勃地看著熟悉的身邊人粉墨登場，一招一式有模有樣，現場喝采聲、掌聲、歡笑聲此起彼伏。

46歲的張勇是本次泊莊村「村晚」的發起人，他自幼練習打鼓，是國家級非物質文化遺産「晉南威風鑼鼓」的省級代表性傳承人。有些節目表演人數較多，節目單上「表演者」一欄乾脆用「張勇和他的朋友們」進行署名，這些朋友都是附近十里八鄉的鄉村藝人，他們身懷打鼓、吹嗩吶、打快板、舞龍舞獅等民間絕技。

「直播間裡今天有幾百萬人，我們再也不愁沒觀眾了。」65歲的程北成是市級非遺「洪洞傳統鑼鼓」傳承人，這次他帶領19位老藝人前來參演，年紀最大的已經77歲。老藝人們平時從事養牛、泥瓦工、種飼料、掌勺大廚等工作，過去只在春節、元宵節 等節日期間進行表演，其餘時間由於大多外出打工忙於生計，根本沒工夫回村參與鑼鼓表演，老藝人們紛紛感嘆一輩子練就的本事卻無用武之地。

山西省臨汾市堯都區劉村鎮泊莊村「村晚」演出現場。（取材自新華網）

如今，老藝人們開通了直播，平時每場直播都有數千粉絲在線上觀看。聽到主持人現場喊麥「在線觀看已接近800萬人次」，老藝人們瞬間元氣滿滿，他們肩掛大鼓、矯健騰挪、奮力擂槌，氣勢磅礴。直播間的觀眾點讚連連，紛紛評論「村晚裡面年味濃」、「聽見鑼鼓聲我想早點回家過年」、「活力四射咱大爺」…有條評論被上千網友點讚。