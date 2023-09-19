申請歐美簽證 上海境外辦證中心一號難求 暑假至今大排長龍

位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍。（記者林宸誼／攝影）

隨著中國十一長假臨近，不少家長計畫帶孩子出國旅行，但取得簽證 卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上午9時就大排長龍，且簽證並不是想辦就能辦下來，甚至難以預約。

位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍，隊伍長度還延伸到下一個街口，因為上海絕大部分歐洲國家的簽證都在這裡辦理。

上海民眾張先生原本計畫9月初到德國 出差，從7月開始預約，8月也到VFS全球簽證申請中心現場排隊，甚至還委託了合作多年的簽證代辦公司，但至今仍沒有拿到號碼，最後錯過出差的機會。

張先生感歎的說：「完全沒有想到這次的簽證申請如此困難，根據平常的經驗，提前一個月進行簽證申請就能很順利地拿到，更不用說是商務簽。」

包括西班牙、義大利、德國、瑞典在部分領區處於無號或大使館關閉狀態，上海領事館的美國面簽則已經排到2024年1月。

各國簽證官的人手有限是主要原因。德國駐華使領館官網解釋：「受疫情影響，各德國駐華使領館簽證處工作人員的數量自2020年起明顯減少。可預約量由當前人員配置決定。很遺憾，在短期內無法提高使領館和VFS Global的預約量，以滿足快速增長的簽證需求。」

財經網報導，中國民航業內人士李瀚明指出，歐美簽證的審批除了查看硬性條件外，往往還需要由使領館對申請人進行面試，手續相對複雜，一般也不能代辦。且短期內湧入了海量的簽證申請，但一時還無法增加多位簽證官來中國發放、批准簽證，人手短缺明顯。

美國簽證可分為移民 簽證與非移民簽證兩大類，非移民簽證涉及遊客、商務人士、學生或探親等，是最常申請的美簽類型。

中國各大城市的美簽已經普遍排到了10月或11月，簽證仲介機構君安簽證提供的數據顯示，截至8月9日，上海領事館的美國面簽已經排到2024年1月。

儘管這些年美國一直擴編人手，使美國在廣州的簽證處理能力從2013年的44萬張提升到了2015年的93萬張，比印度全國的處理能力還強。

但由於疫情，全球旅遊業的客流量嚴重下滑。2020年，美國和申根區簽證的簽發量不足2019年的一半，2021年不足2019年的三分之一。這也導致各個領館的簽證辦理機構不斷裁員，以至於如今人手捉襟見肘，簽證預約「一號難求」。