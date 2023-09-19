我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

申請歐美簽證 上海境外辦證中心一號難求 暑假至今大排長龍

記者林宸誼／上海19日電
位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍。（記者林宸誼／攝影）
位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍。（記者林宸誼／攝影）

隨著中國十一長假臨近，不少家長計畫帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上午9時就大排長龍，且簽證並不是想辦就能辦下來，甚至難以預約。

位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍，隊伍長度還延伸到下一個街口，因為上海絕大部分歐洲國家的簽證都在這裡辦理。

上海民眾張先生原本計畫9月初到德國出差，從7月開始預約，8月也到VFS全球簽證申請中心現場排隊，甚至還委託了合作多年的簽證代辦公司，但至今仍沒有拿到號碼，最後錯過出差的機會。

張先生感歎的說：「完全沒有想到這次的簽證申請如此困難，根據平常的經驗，提前一個月進行簽證申請就能很順利地拿到，更不用說是商務簽。」

包括西班牙、義大利、德國、瑞典在部分領區處於無號或大使館關閉狀態，上海領事館的美國面簽則已經排到2024年1月。

各國簽證官的人手有限是主要原因。德國駐華使領館官網解釋：「受疫情影響，各德國駐華使領館簽證處工作人員的數量自2020年起明顯減少。可預約量由當前人員配置決定。很遺憾，在短期內無法提高使領館和VFS Global的預約量，以滿足快速增長的簽證需求。」

財經網報導，中國民航業內人士李瀚明指出，歐美簽證的審批除了查看硬性條件外，往往還需要由使領館對申請人進行面試，手續相對複雜，一般也不能代辦。且短期內湧入了海量的簽證申請，但一時還無法增加多位簽證官來中國發放、批准簽證，人手短缺明顯。

美國簽證可分為移民簽證與非移民簽證兩大類，非移民簽證涉及遊客、商務人士、學生或探親等，是最常申請的美簽類型。

中國各大城市的美簽已經普遍排到了10月或11月，簽證仲介機構君安簽證提供的數據顯示，截至8月9日，上海領事館的美國面簽已經排到2024年1月。

儘管這些年美國一直擴編人手，使美國在廣州的簽證處理能力從2013年的44萬張提升到了2015年的93萬張，比印度全國的處理能力還強。

但由於疫情，全球旅遊業的客流量嚴重下滑。2020年，美國和申根區簽證的簽發量不足2019年的一半，2021年不足2019年的三分之一。這也導致各個領館的簽證辦理機構不斷裁員，以至於如今人手捉襟見肘，簽證預約「一號難求」。

簽證 德國 移民

上一則

港虛擬幣詐騙風暴2網紅被捕 逾1400人報案 涉款1.2億

下一則

猴痘在中擴散 首現5女性病例

延伸閱讀

屋崙華埠旅行社被投訴收費高、扣護照 經辦人下跪道歉

屋崙華埠旅行社被投訴收費高、扣護照 經辦人下跪道歉
暑假法國遊

暑假法國遊
簽證呀簽證

簽證呀簽證
團客赴俄免簽 中268旅行社名單公布

團客赴俄免簽 中268旅行社名單公布

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名