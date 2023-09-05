愛國情懷？ 花粉瘋搶華為新手機 網友：遙遙領先、氣死美帝

華為新手機Mate 60 Pro開賣，民眾表示「支持國貨、支持華為，這是一種精神」。（取材自微博）

華為 8月29日推出新款智慧型手機Mate 60 Pro，不僅引發全球關注，全通路開賣首日更在中國各地「賣瘋了」，北京 、上海、深圳等地的門市都湧現購機人潮。華為鐵桿粉絲被指「買的是愛國情懷」，而來自華為供應鏈 的消息顯示，華為已對該機型追加訂單1500萬支至1700萬支。

上海證券報指出，3日18時08分，華為新機Mate 60 Pro正式開賣，深圳南山區萬象天地的華為旗艦店湧進大批人潮，早前已線上預訂的民眾也排起長長隊伍等待領取新機。報導稱，這可是中國手機業久違的熱鬧場景。

在上海南京東路的華為實體店面，一排隊等著取新機的民眾表示，自己是華為的老用戶，「我基本是所有設備都是華為的，從平板電腦還有手表，可以說是鐵桿的花粉（編註：華為的粉絲被稱為「花粉」，因其logo形似菊花）」。

而在深圳的益田假日廣場華為授權體驗店，有民眾表示，他是陪妻子來選購的，他認為華為這次發布新手機也是近兩年來非常激動人心的時刻，「支持國貨、支持華為，這是一種精神」，「感到非常的驕傲和自豪」。

環球網微博相關報導下方留言區，有網友表示，「支持華為，沒有商量」、「狠狠打了美國一耳光」、「遙遙領先、氣死美帝」、「這也許是世界人民反抗霸權惡意制裁的一大里程碑」。

除了各地華為門店出現搶購Mate 60熱潮外，據稱，在淘寶、京東等平台，華為新機也已成為熱搜。

北京日報旗下新媒體「長安街知事」4日發表題為「當我們支持華為的時候，是在支持什麼？」的文章稱，「為什麽有這麼多人支持中國企業，期待著更多像華為這樣的企業能夠扛壓『上新』？因為我們相信中國人不畏艱險、敢於鬥爭、勇往直前的精氣神，因為我們相信中華民族的勤勞、汗水與智慧。」

據媒體報導，華為Mate 60 Pro推出被視為至今「地表最強手機」，其中一大特點為，這是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路訊號的情形下，用戶也可以撥打及接聽衛星電話。

由於眾多愛國消費者瘋搶，深圳商報指出，深圳當地實體門市Mate 60 Pro現貨目前已經售罄。在華為商城上，Mate 60 Pro也顯示「暫時缺貨」。

據了解，目前已有華為線下門市開始嚴控「黃牛」倒賣Mate 60 Pro的行為，要求消費者必須現場啟動後才能帶走手機，同時二手交易平台的資訊顯示，Mate 60 Pro此前加價500元-1000元（人民幣，下同，約137.51美元）不等，目前加價已縮小至200元-300元，已經拆封的沒有溢價。

對此，華為相關人士表示，抵制黃牛主要是希望更多消費者能直接買到手機，每年會有一定的抵制黃牛的措施，今年如果大量手機都到了黃牛那裡，就太對不起消費者了。