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山東發現史上最大592噸金礦 網酸：只夠填恒大負債1/3

中國新聞組／北京11日電
西嶺金礦的發現和探獲，對推動中國黃金行業發展具有重要意義。（取材自新黃河）
西嶺金礦的發現和探獲，對推動中國黃金行業發展具有重要意義。（取材自新黃河）

山東黃金集團10日舉行新聞發布會，宣布在山東省探明中國資源量規模最大的巨型單體金礦床「西嶺金礦」，共探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億元（人民幣，下同，約277億美元。這個好消息讓不少網民感嘆，「風災雨災之後終於國運大開，發財啦」；不過也有網民酸這整座金礦的價值只夠補恒大集團虧損巨坑的三分之一，「請再努力多挖一些金礦來填坑」。

綜合媒體報導，山東黃金集團總經理李航表示，「西嶺金礦位於山東省萊州市，所在膠東成礦區域是世界第三大金礦區，是中國重要的金礦富集區、國家級整裝勘查區，黃金儲量和黃金產量均居全國首位。西嶺金礦資源量主要分布於-1000米到-2500米標高之間，是目前中國發現的深度最大的單體金礦床」。

據悉，西嶺金礦礦體最大走向2085米，最大斜深2057米，平均厚度8.13米，最厚處達66.52米，查明金礦石量1.47億噸，平均品位4.02克/噸，如按礦山生產規模330萬噸/年排產，可服務礦山40餘年。

不少網友叫好，「山東不只有燒烤，還有黃金」、「我眼睛都看直了」、「颱風暴雨之後終於傳來了好消息，這就是國運」。

不過，也有網友吐槽，「即使挖到中國史上最大的金礦，只夠填恒大集團虧損額三分之一巨坑」、「還有碧桂園，別忘了再多挖一些金礦」。

據恒大集團7月財報顯示，過去2年虧損高達810億美元。也就是整個金礦只能填補「恒大集團」約三分之一的虧損。

西嶺金礦從普查到勘探階段，歷時23年。（取材自新黃河）
西嶺金礦從普查到勘探階段，歷時23年。（取材自新黃河）

恒大集團 暴雨

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