山東發現史上最大592噸金礦 網酸：只夠填恒大負債1/3

西嶺金礦的發現和探獲，對推動中國黃金行業發展具有重要意義。（取材自新黃河）

山東黃金集團10日舉行新聞發布會，宣布在山東省探明中國資源量規模最大的巨型單體金礦床「西嶺金礦」，共探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億元（人民幣，下同，約277億美元。這個好消息讓不少網民感嘆，「風災雨災之後終於國運大開，發財啦」；不過也有網民酸這整座金礦的價值只夠補恒大集團 虧損巨坑的三分之一，「請再努力多挖一些金礦來填坑」。

綜合媒體報導，山東黃金集團總經理李航表示，「西嶺金礦位於山東省萊州市，所在膠東成礦區域是世界第三大金礦區，是中國重要的金礦富集區、國家級整裝勘查區，黃金儲量和黃金產量均居全國首位。西嶺金礦資源量主要分布於-1000米到-2500米標高之間，是目前中國發現的深度最大的單體金礦床」。

據悉，西嶺金礦礦體最大走向2085米，最大斜深2057米，平均厚度8.13米，最厚處達66.52米，查明金礦石量1.47億噸，平均品位4.02克/噸，如按礦山生產規模330萬噸/年排產，可服務礦山40餘年。

不少網友叫好，「山東不只有燒烤，還有黃金」、「我眼睛都看直了」、「颱風暴雨 之後終於傳來了好消息，這就是國運」。

不過，也有網友吐槽，「即使挖到中國史上最大的金礦，只夠填恒大集團虧損額三分之一巨坑」、「還有碧桂園，別忘了再多挖一些金礦」。