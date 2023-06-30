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豪宅「俯瞰故宮」看房先付茶水費160萬 富豪頂高溫排隊搶購

中國新聞組／北京30日電
北京豪宅中信國安府近來開放預售，引發話題。(公司官網截圖)
北京豪宅中信國安府近來開放預售，引發話題。(公司官網截圖)

北京市稀有豪宅中信國安府二期近期入市，引起關注。據悉，其在端午假期獲批預售證，而項目僅給出3天驗資排卡時間，驗資門檻最低為1000萬元（人民幣，下同）。由於其地點臨近城中心，頂樓甚至可俯瞰故宮，受到富豪們追捧，搶手程度據說光看房茶水費就要先付160萬。

每日經濟新聞報導，「北京近攝氏40度的天裡，一群身家上億的富豪，徘徊在一個小區門口，只為看一套房」，這個段子是用來描述6月西城區豪宅項目中信國安府的搶手程度。

6月中旬時，中信國安府一期掛出了一套二手房，單價高達25.5萬元/平方米，而現在新房開盤均價15萬多。

據界面新聞，有市場人士表示，此房是一期唯一在售的二手房源，當時二期還沒有正式開盤，在需要驗資2000萬帶看的情況下，周末仍有近50組客戶去看了這套房。

沉寂多年的中信國安府二期終於入市，在端午假期獲批預售證，而項目給出的驗資排卡時間只有3天，驗資門檻最低為1000萬元，6月27日便開始搖號、選房。

據了解，二期單價在13萬元/平方米-17.5萬元/平方米不等，均價約為15.5萬元/平方米，相較於那套搶手的一期二手房單價便宜了10萬元/平方米，即使與附近的中信城17.9萬元/平方米的單價相比，也倒掛了近3萬元。

中信國安府二期位於西城區二環裡的宣武門，距離天安門僅1.5公里，距離國家大劇院880米，距離金融街1.8公里左右，毗鄰西單、 大柵欄等商圈，相比於今年初另一西城區新盤中信城四期更靠近城中心，小區頂層的房子甚至可以俯瞰故宮。 

界面新聞記者以意向購房者問詢時，被告知需要160萬元的茶水費，並且信誓旦旦保證「茶水費不是白花的」。中信國安府不僅貴且難買，對付款要求也比較苛刻，要求選房當天一次付清房款，即使是貸款客戶也需要交總房款80%以上（含認購定金200萬元），當天未付款則被視為自動放棄該房源。

據證券時報，儘管國安府二期等豪宅擁有高人氣，但自4月底以來，北京樓市與其他一線城市的樓市表現類似，都開始出現降溫的現象。儘管樓市回暖不及預期，但多地的豪宅市場表現不俗。

就在6月，深圳「網紅盤」海德園A區237套房源開盤全部售罄。據悉，該項目的房源備案均價約每平方米12.6萬元，單套總價也從千萬元起步。

此外，上海豪宅項目「雲錦東方」火爆認籌也引發軒然大波。雲錦東方也是二手房倒掛現象最為嚴重的樓盤之一，正在開盤的房源均價每平方米16.5萬元，實際二手房成交均價高達每平方米25萬元。

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