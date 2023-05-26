中國3觀測點歷史悠久 膺世界百年氣象站

2023年海拉爾國家基準氣候站辦公地點。（取材自澎湃新聞／海拉爾氣象局供圖）

﻿中國氣象局消息，當地時間5月24日，在瑞士日內瓦舉辦的第19屆世界氣象大會宣布了最新一批百年氣象站，由中國申報的內蒙古海拉爾、安徽蚌埠、浙江杭州三個氣象站，因建站歷史悠久、多年致力於持續觀測及推動探測環境保護，被認定為世界氣象組織（WMO）百年氣象站。

如今的杭州國家基準氣候站。（取材自澎湃新聞／杭州市氣象局供圖）

大公報報導，在杭州饅頭山頂六七百平方米的綠茵地上，架着30多部白色儀器，這是杭州國家基準氣候站觀測場。據「夢溪筆談」等記載，南宋負責氣象工作的機構宮廷候台的位置也在此。該氣候站建於1919年，搬遷至饅頭山已有50多年，主要承擔地面觀測和高空探測兩部分業務，為世界各個氣象機構進行氣象預報提供數據支撐，同時也作為杭州的氣候資料永久保存。

1950年杭州觀測站舊址。（取材自澎湃新聞／杭州市氣象局供圖）

「2013年我們站就已實現自動化觀測設施配置，是全國首個實現全自動化觀測的國家基準氣候站。」觀測員王俊驕說，「氣溫傳感器每秒自動讀取計算當前數值，每一分鐘上傳電腦系統。」

上世紀50年代海拉爾國家基準氣候站辦公地點。（取材自澎湃新聞／海拉爾氣象局供圖）

海拉爾國家基準氣候站位於內蒙古高原東緣。資料顯示，海拉爾國家基準氣候站始建於1909年（清光緒35年），由沙俄中東鐵路建設局修築中東鐵路需要氣象情報而建，1934年5月，偽滿洲國在海拉爾設地方觀象台，於1935年遷至海拉爾東山郊外，新中國成立後的1950年1月，復建並搬遷至海拉爾市河東市區，1955年，海拉爾氣象台成立，於2010年遷至現址海拉爾區北山森林公園郊外。114年積累的寶貴資料，為研究內蒙古自治區乃至東北、華北地區氣候變遷 、氣候資源的開發利用發揮作用。

海拉爾區以農牧業為主要經濟活動，氣象數據為畜牧業和農業提供參考，也為生態保護提供依據。如今海拉爾國家基準氣候站已是內蒙古自治區氣象業務最全、觀測項目最多、儀器裝備最先進、技術力量最強的台站。

如今的蚌埠國家基本氣象站。（取材自澎湃新聞／蚌埠市氣象局供圖）