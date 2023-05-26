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車企巨頭開撕 長城實名舉報比亞迪汙染超標

中國新聞組／北京26日電
比亞迪汽車近日被舉報，旗下熱銷車款廢氣排放超標，圖為比亞迪西安廠。(歐新社)
比亞迪汽車近日被舉報，旗下熱銷車款廢氣排放超標，圖為比亞迪西安廠。(歐新社)

中國長城汽車昨（25）日罕見槓上比亞迪，實名舉報比亞迪兩款熱賣車型有廢氣排放汙染超標問題。比亞迪反擊稱其相關檢測符合國家標準並通過認證，斥長城汽車此舉是不正當競爭，保留法務訴訟的權利。兩家車企「互撕」，股價則「兩敗俱傷」，網民諷「打不過就舉報？」、「相煎何太急？」；專家則稱舉報對汽車行業有積極作用，若真未達標，政府應介入。

一財網報導，長城汽車表示，已於4月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工信部遞交舉報材料，就比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發汙染物排放不達標的問題進行舉報。

比亞迪汽車回應表示，長城所說的測試車輛由長城購買、保管並安排送檢，送檢車輛檢測時里程僅為450至670公里，嚴格來說不符合國標要求的應由協力廠商抽樣、保管及送檢並完成3000公里磨合後測試等狀態，其檢測報告無效。

澎湃新聞報導，長城汽車4月銷量5.3萬輛，年減41%，今年1至4月銷量33.7萬輛，年減21%。比亞迪4月銷量20.9萬輛，年增94%；今年1至4月銷量77萬輛，年增96%。

據了解，長城汽車舉報的是比亞迪的兩款熱銷車款，占比亞迪銷量近1/3。比亞迪秦PLUS DM-i在2022年銷量達30萬輛，該車冠軍版成為今年4月轎車銷量冠軍。長城汽車旗下哈弗品牌多年來在保持SUV領先地位，不過哈弗H6在2022年被比亞迪宋PLUS DM-i超越。長城汽車與比亞迪汽車在混動技術上互為對手。

兩大自主汽車品牌明刀明槍這回合的結果是，長城汽車及比亞迪股價昨天雙雙跳水，長城汽車跌6.17%，市值蒸發138億元；比亞迪下跌2.41%，市值蒸發超183億元。可謂兩敗俱傷。兩家車企的「互撕」也引發網民熱議：「上次是樂視舉報快播，二個都黃了」，「正當的舉報無可厚非」，「在小小的汽車市場卷啊卷啊卷」，「相煎何太急」，「互相監督很ok啊」。

南方都市報報導引述江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔表示，長城汽車舉報比亞迪事件對整個汽車行業能起到一個積極的推動作用。「最近一兩年，比亞迪發展得太快了，很多細節的問題一下子跟不上，這也屬於正常的情況。」

華爾街見聞評論指出，長城汽車給風頭正盛的新能源「一哥」當頭一棒，但此前兩大巨頭的爭鬥大多是在網絡水軍、產品設計侵權等層面，涉及產品和配置時也講得比較隱晦。長城汽車這次舉報戳到了比亞迪的軟肋。汽車行業分析師朱玉龍認為，這是在監督比亞迪要做好產品，如果在國外，可能就是100億美元罰沒了。

比亞迪秦PLUS DM-i等兩款車型被長城汽車實名舉報汙染超標。（取自比亞迪官網...
比亞迪秦PLUS DM-i等兩款車型被長城汽車實名舉報汙染超標。（取自比亞迪官網）

汽車 檢測 股價

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