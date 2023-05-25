歧視事件引發眾怒後 傳國泰空服員突然會說中文了

國泰航空近七成營收來自兩岸三地，被爆出歧視非英語乘客事件。（路透）

國泰航空日前爆出空服員涉歧視非英語乘客事件，引起軒然大波，國泰航空除四度道歉並火速開除三名涉事空服員。有網友在社交平台分享，24日搭乘國泰航班時，空服員已經「用普通話逐一詢問乘客是否需要毛毯」，且機上廣播也新增「普通話」。

國泰航空日前爆出空服員嘲諷乘客將「毛毯」（blanket）的英文說成「地毯」（carpet），並戲稱：「If you cannot speak blanket, you cannot have it.」（如果你不會說毛毯，你就不配拿到它）由於事件引爆眾多中國民眾不滿，國泰不僅連發道歉聲明，且火速開除三位涉事空服員，行政總裁林紹波24日更以「普通話」第四度道歉。

據星島日報報導，一名乘客在社交平台發文表示，24日搭乘由香港 飛成都的國泰航班時發現，空服員「主動」且以「普通話」詢問每位乘客是否需要毛毯。此外，原先國泰航空機上廣播僅有英語與粵語，如今也加上「普通話」，改成「三語播報」。對此，有另一名網友也表示，搭乘香港飛上海的班機時也有聽到「普通話廣播」。

對於國泰航空作出的安排，有網友肯定國泰航空的危機處理能力，認為事件爆發後的致歉、改進都還算迅速，但也有大批網友仍不領情，認為需要「再觀察一陣子」，甚至有網友反酸「明明客流最多是中國人，怎麼普通話放最後？」

事實上，國泰航空高達近七成營收 仰賴兩岸三地的旅客。據第一財經消息，國泰航空2022年年報數據顯示，在全年約港幣500億元營收中，來自香港、台灣與中國的營收就占了67%。

另，「航班管家」數據顯示，過去一個月，國泰航空執行客運航班量1069架次，連接中國16座城市，其中香港直飛上海浦東、北京首都、廣州白雲的航班量居前三高。此外，疫情間由於國泰航空沒有停飛到中國航線 ，在中國－香港航線航班量最高一度達到八成，後來隨著更多航空公司復航，國泰的份額約回落到三成。

這次事件爆發後，除了國泰道歉聲明連發，香港特首李家超、運輸及物流局局長林世雄也都表態要求國泰管理層改善服務，並稱「涉事空服員的言行傷害了香港和中國同胞的感情」，此次事件「屬嚴重事件，不容再次發生」。