歧視事件引發眾怒後 傳國泰空服員突然會說中文了

國泰航空近七成營收來自兩岸三地,被爆出歧視非英語乘客事件。(路透)

國泰航空日前爆出空服員涉歧視非英語乘客事件,引起軒然大波,國泰航空除四度道歉並火速開除三名涉事空服員。有網友在社交平台分享,24日搭乘國泰航班時,空服員已經「用普通話逐一詢問乘客是否需要毛毯」,且機上廣播也新增「普通話」。

國泰航空日前爆出空服員嘲諷乘客將「毛毯」(blanket)的英文說成「地毯」(carpet),並戲稱:「If you cannot speak blanket, you cannot have it.」(如果你不會說毛毯,你就不配拿到它)由於事件引爆眾多中國民眾不滿,國泰不僅連發道歉聲明,且火速開除三位涉事空服員,行政總裁林紹波24日更以「普通話」第四度道歉。

據星島日報報導,一名乘客在社交平台發文表示,24日搭乘由香港 飛成都的國泰航班時發現,空服員「主動」且以「普通話」詢問每位乘客是否需要毛毯。此外,原先國泰航空機上廣播僅有英語與粵語,如今也加上「普通話」,改成「三語播報」。對此,有另一名網友也表示,搭乘香港飛上海的班機時也有聽到「普通話廣播」。

對於國泰航空作出的安排,有網友肯定國泰航空的危機處理能力,認為事件爆發後的致歉、改進都還算迅速,但也有大批網友仍不領情,認為需要「再觀察一陣子」,甚至有網友反酸「明明客流最多是中國人,怎麼普通話放最後?」

事實上,國泰航空高達近七成營收 仰賴兩岸三地的旅客。據第一財經消息,國泰航空2022年年報數據顯示,在全年約港幣500億元營收中,來自香港、台灣與中國的營收就占了67%。

另,「航班管家」數據顯示,過去一個月,國泰航空執行客運航班量1069架次,連接中國16座城市,其中香港直飛上海浦東、北京首都、廣州白雲的航班量居前三高。此外,疫情間由於國泰航空沒有停飛到中國航線 ,在中國-香港航線航班量最高一度達到八成,後來隨著更多航空公司復航,國泰的份額約回落到三成。

這次事件爆發後,除了國泰道歉聲明連發,香港特首李家超、運輸及物流局局長林世雄也都表態要求國泰管理層改善服務,並稱「涉事空服員的言行傷害了香港和中國同胞的感情」,此次事件「屬嚴重事件,不容再次發生」。