我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

激活老人買房 寧波振市放寬房貸年齡

記者陳政錄／綜合報導
中國各地持續釋出促進房地產市場的政策訊號。(新華社)
中國各地持續釋出促進房地產市場的政策訊號。(新華社)

中國推動經濟疫後復甦，為扭轉房地產市場頹勢，繼今年初廣西等地傳出將房貸年齡期限延至80歲，引發諸多討論後，據浙江寧波近日發布的一份擴大消費通知指出，支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，以「激活老年人購房需求」。

據澎湃新聞報導，浙江省寧波地方金融監督管理局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀保監會寧波監管局日前發布「關於印發金融支持恢復和擴大消費的若干措施的通知」，共計10項措施，執行期限至2023年12月31日。

對於全力支持民眾首購和改善性住房需求中，通知提到，要因城施策，落實差別化住房信貸政策，內容包括鼓勵金融機構加大對新市民購房信貸支持，發展住房租賃業務。

同時，推廣中古屋按揭貸款「帶押過戶」模式，為房產買賣雙方提供交易和貸款便利，和「支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，激活老年人購房需求」。

據寧波市房地產業協會5日發布月報，今年4月，寧波全市商品住宅成交4086間，較3月減少37.1%，中古屋成交量也月減31.55%。

以全中國範圍來看，克而瑞研究院數據顯示，今年4月，中國百強房企實現銷售金額為人民幣5665.4億元（約819.8億美元），月減14.4%；億翰智庫數據顯示，中國百強房企中，六成單月銷售額下降，市場向上動力仍然不足。

在此之下，上月底中共中央政治局會議中，繼續強調房住不炒，但要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。例如一線城市上海，於4月30日晚間，發布「關於本市實施多子女家庭住房公積金支持政策的通知」，調高多子母家庭首次購屋的貸款限額，放出鬆綁房市的訊號。

貸款 房地產 中共

上一則

「挖呀挖」幼師 否認辭職、未當簽約職業網紅 請假回家躲網暴

下一則

昆山建商73折賣房 被指擾亂市場遭罰

延伸閱讀

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？

直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？
矽銀倒閉、第一信託銀行危機 影響舊金山灣區房貸

矽銀倒閉、第一信託銀行危機 影響舊金山灣區房貸
財經簡訊

財經簡訊
顛覆慣例… 信評良好購屋多付費 聯邦新規挨批

顛覆慣例… 信評良好購屋多付費 聯邦新規挨批

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞