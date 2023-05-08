激活老人買房 寧波振市放寬房貸年齡

中國各地持續釋出促進房地產市場的政策訊號。(新華社)

中國推動經濟疫後復甦，為扭轉房地產 市場頹勢，繼今年初廣西等地傳出將房貸年齡期限延至80歲，引發諸多討論後，據浙江寧波近日發布的一份擴大消費通知指出，支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，以「激活老年人購房需求」。

據澎湃新聞報導，浙江省寧波地方金融監督管理局、中國人民銀行寧波市中心支行、中國銀保監會寧波監管局日前發布「關於印發金融支持恢復和擴大消費的若干措施的通知」，共計10項措施，執行期限至2023年12月31日。

對於全力支持民眾首購和改善性住房需求中，通知提到，要因城施策，落實差別化住房信貸政策，內容包括鼓勵金融機構加大對新市民購房信貸支持，發展住房租賃業務。

同時，推廣中古屋按揭貸款 「帶押過戶」模式，為房產買賣雙方提供交易和貸款便利，和「支持銀行機構在風險可控前提下，放寬房貸年齡限制，激活老年人購房需求」。

據寧波市房地產業協會5日發布月報，今年4月，寧波全市商品住宅成交4086間，較3月減少37.1%，中古屋成交量也月減31.55%。

以全中國範圍來看，克而瑞研究院數據顯示，今年4月，中國百強房企實現銷售金額為人民幣5665.4億元（約819.8億美元），月減14.4%；億翰智庫數據顯示，中國百強房企中，六成單月銷售額下降，市場向上動力仍然不足。

在此之下，上月底中共 中央政治局會議中，繼續強調房住不炒，但要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。例如一線城市上海，於4月30日晚間，發布「關於本市實施多子女家庭住房公積金支持政策的通知」，調高多子母家庭首次購屋的貸款限額，放出鬆綁房市的訊號。