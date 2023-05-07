我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

東莞連8天核酸檢測 民眾恐慌 官方：莫慌 非強制

中國新聞組／北京7日電
東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測，不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。此為示意圖。（新華社）
東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測，不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。此為示意圖。（新華社）

五一黃金周假期後，中國多地傳出民眾再度感染新冠肺炎，廣東省東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測。公告引起民眾恐慌，擔心「核酸盛世」再度來臨。東城街道6日回應，這是為自願進行核酸檢測人員提供的，非強制性。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，東莞市東城街道在微信公眾號發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知指稱，根據工作安排，街道將繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往東城醫院和台心醫院兩個核酸點進行採樣，願檢盡檢人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣（約1.95美元）。

雖然通告上沒有提及強制字眼，但不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。通告也引起網友熱議：「買太多了，得去庫存」、「還以為是去年的新聞，一看日期我去，就昨天的啊」、「測出來又能咋樣呢，不還照樣是頭疼治頭腳痛醫腳」、「哎，世衛組織都宣布這事過去了」、「你是真不怕做核酸的時候給感染啊！正常人去做幹嘛！不正常的去做害人嗎？」

東城街道衛健局6日，以「莫慌」回應網路留言。衛健局表示，這次核酸檢測是按相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供，非強制性的。

東莞市東城街道發布連續八天的核酸檢測安排的通知。（取材自東莞市東城街道辦）
東莞市東城街道發布連續八天的核酸檢測安排的通知。（取材自東莞市東城街道辦）

檢測 微信 世衛

上一則

床在水上漂…江西暴雨 經損2.3億、安置1萬人

下一則

中國衞生官員：疫情防控 不會放任不管

延伸閱讀

世衛解除疫情警報後 東莞安排連續8天核酸檢測挨轟

世衛解除疫情警報後 東莞安排連續8天核酸檢測挨轟
紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜

紐約市最昂貴社區 哈德遜廣場居首 下東城上榜
美飛中核酸取消 華人準備買票回國

美飛中核酸取消 華人準備買票回國
赴中國大陸忘做核酸 起飛日可補救

赴中國大陸忘做核酸 起飛日可補救

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議