東莞連8天核酸檢測 民眾恐慌 官方：莫慌 非強制

東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測，不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。此為示意圖。（新華社）

五一黃金周假期後，中國多地傳出民眾再度感染新冠肺炎，廣東省東莞市東城街道5日發出通知表示，從6日至13日安排連續8日的核酸檢測 。公告引起民眾恐慌，擔心「核酸盛世」再度來臨。東城街道6日回應，這是為自願進行核酸檢測人員提供的，非強制性。

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自由亞洲電台報導，東莞市東城街道在微信 公眾號發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知指稱，根據工作安排，街道將繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往東城醫院和台心醫院兩個核酸點進行採樣，願檢盡檢人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣（約1.95美元）。

雖然通告上沒有提及強制字眼，但不少市民擔心，最後會突然演變為封城強制檢測。通告也引起網友熱議：「買太多了，得去庫存」、「還以為是去年的新聞，一看日期我去，就昨天的啊」、「測出來又能咋樣呢，不還照樣是頭疼治頭腳痛醫腳」、「哎，世衛 組織都宣布這事過去了」、「你是真不怕做核酸的時候給感染啊！正常人去做幹嘛！不正常的去做害人嗎？」