美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了

在美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫正在享用竹子，牠在27日返回中國。（新華社）

在中國民眾千呼萬喚下，旅居美國孟菲斯動物園 的大熊貓「丫丫」終在騎警開道下返回中國，並於27日下午抵達浦東國際機場 。「丫丫」預計在上海隔離檢疫30天後回到北京 動物園，由於牠將滿23歲高齡且健康不樂觀，短時間內恐難亮相。許多美國民眾在「丫丫」行前到孟菲斯動物園和牠道別，對牠說：「我們愛你。我們會很想念你」。

中國外交部發言人毛寧昨天表示，中美雙方正積極有序地做好「丫丫」回國前的各項準備和安排，已經落實了運輸方案及航線，部署了應急措施，全力保障「丫丫」平安到家。同機返國的還有在美病逝的大熊貓「樂樂」遺體。「丫丫」抵達上海後將先進行隔離檢疫，隔離檢疫時間一般為30天，結束檢疫後回到北京動物園。

「丫丫」和「樂樂」兩隻大熊貓是中美共同保護和研究計畫一部分，2003年4月抵達孟菲斯動物園。協議期限10年，到期後再延長10年，租借期到今年4月7日。2022年底，園方宣布將一起歸還中國，結束20年的租借期。但當地時間今年2月1日「樂樂」死亡，中美專家初判死因是心臟病變，此後「丫丫」罹皮膚病且削瘦的情況讓中國網民心疼不已，紛紛串連海外動保人士及團體要求中國儘速接牠回國。

新華社報導，啟程當天上午，運載「丫丫」的專車駛離孟菲斯動物園前往機場，騎警在專車前開道，「丫丫」由獸醫陪同經專機運送回國。

近期，美國許多民眾前往孟菲斯動物園向「丫丫」道別。瑞內·丹奇克同朋友驅車10多個小時從俄亥俄州趕來，她身穿印有大熊貓圖案的外套表示，15年前第一次親眼見到大熊貓就「不能自拔」，她對「丫丫」說：「我們愛你。我們會很想念你」。

在美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫正在享用竹子，牠在27日返回中國。（新華社）

孟菲斯動物園發言人麗貝卡·溫切斯特表示，大熊貓給孟菲斯動物園以及孟菲斯市留下的印記將長期存在，人們會十分想念「丫丫」。